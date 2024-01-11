Как отдыхаем на ноябрьские праздники в 2024 году

Последний месяц осени порадует нас дополнительным выходным. Какое событие мы отмечаем в День народного единства, стоит ли брать отпуск в ноябре, сколько часов придется провести на работе и какие еще даты можно отметить в этом месяце: разбираемся, как будем отдыхать на ноябрьские праздники в 2024 году.

Как правило, осенние будни для нас тянутся дольше всех. Погода и накопленная за год усталость оказывают сильное влияние на рабочую рутину. Выходные и праздничные дни в ноябре 2024 года дают нам легкую разгрузку благодаря небольшому сокращению количества рабочих часов.

Сколько выходных дней в ноябре согласно производственному календарю

В ноябре 2024 года у нас будет:



9 выходных и праздничных дней — 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября;

21 рабочий день — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября.

В этом году 4 ноября (понедельник) будет выходным днем, но зато рабочей будет суббота (2 ноября). Правда, для предпраздничной даты рабочий день будет сокращен на час.

Сколько праздничных дней в ноябре согласно производственному календарю

Нас ждет один праздник, в начале месяца: 4 ноября отмечается День народного единства. По закону (2 часть статьи 112 Трудового кодекса РФ), если праздник выпадает на будний день, то этот день становится нерабочим. В 2024 году 4 ноября пришлось на понедельник, который стал выходным, хоть и с оговоркой. Заключается она в том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной со 2 ноября (суббота) был перенесен на 30 апреля, чтобы у нас получились длинные майские праздники. Поэтому получается так, что суббота 2 ноября — рабочий, хоть и сокращенный, день. А воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября — выходные.

4 ноября — что это за дата

4 ноября мы отмечаем изгнание польско-литовских оккупантов из Московского Кремля. Это период, когда в страну, ослабленную голодом и внутриполитическими конфликтами, захватили интервенты. Купец Минин и полководец Пожарский объединили разные сословия Русского царства для выдворения из страны непрошенных гостей. В начале ноября (по юлианскому календарю — в конце октября) 1612 года, русское войско освободило Москву от поляков.

И вот в XXI веке современное правительство дало этому событию название «День народного единства». Дата 4 ноября внесена в список дней воинской славы России, когда армия страны одерживала великие исторические победы. Среди таких же значимых дат в этом перечне находятся Ледовое побоище (18 апреля), Курская битва (23 августа), Бородинское сражение (8 сентября) и многие другие. Впрочем, к официально нерабочим дням все эти числа относить не стали.

Многие помнят другой праздник, который ежегодно отмечали 7 ноября. В этот день проходили масштабные парады и демонстрации по всей стране в честь начала Великой Октябрьской революции. С 1918 года в СССР с большим размахом отмечали именно это событие — приход к государственной власти советского правительства. После распада Союза в 1991 году праздновать было уже нечего, но выходной день сохранился по старой доброй традиции. Спустя пять лет руководство страны придумало торжественной дате новое название — День согласия и примирения. А в 2004 году празднование 7 ноября все же официально отменили, но тут же ввели День народного единства 4 числа того же месяца.

Какие еще праздники отмечают в ноябре

Если душа просит больше поводов для радости, можно отметить другие событийные даты в свободное от работы время. Для них выходных не выделяли, но тем не менее это официальные праздники как в нашей стране, так и в мире.

1 ноября Всемирный День балета. Международный день вегана. Хэллоуин. 5 ноября День военного разведчика России. 7 ноября День Октябрьской революции 1917 года. 8 ноября День Сибири. День пианиста. Всемирный день без Wi-Fi. 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел РФ. Всемирный день молодежи. 11 ноября День экономиста. День военного пенсионера. Всемирный день шопинга. 13 ноября Всемирный день доброты. Международный день слепых. 18 ноября День рождения Деда Мороза. 19 ноября Международный мужской день. 20 ноября День работника транспорта. 21 ноября День бухгалтера. 22 ноября День психолога. 24 ноября День моржа в России. 24 ноября День матери. 30 ноября Всемирный день домашних животных.

Сколько рабочих дней в ноябре согласно производственному календарю

Нормы рабочего времени указаны в приказе Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года, N 588н. Их расчет произведен с учетом пятидневной рабочей недели и двух выходных дней. В ноябре всего 30 календарных дней. Из них работать мы будем 21 день.

Количество рабочих часов в неделю Нормы рабочих часовв ноябре 2024 года 40 167 36 150,2 24 99,8

Вопросы и ответы

Конечно, главный вопрос о выходных и праздничных днях в ноябре 2024 года: как провести долгожданный досуг? Может быть, есть какая-нибудь традиция на День народного единства? Стоит ли провести время дома или есть смысл взять подработку? Отметим еще несколько полезных деталей предстоящего рабочего месяца.

Почему 4 ноября нерабочий день?

Закон о праздничных днях прописан в части 1 статьи 112 Трудового Кодекса РФ. В этом положении перечислено 14 дат, они официально являются в России нерабочими. День народного единства, который отмечают 4 ноября, входит в список государственных праздников, указанных в данном уставе. Отмечать его принято участием в торжественных мероприятиях: можно посетить организованный в вашем городе митинг или концерт.

Дата стала важной для страны, поскольку относится к одному из дней воинской славы России. Помимо 4 ноября, к таким дням относят 23 февраля и 9 мая.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре?

Как правило, ваша зарплата рассчитывается следующим образом: месячный оклад нужно поделить на количество рабочих дней и умножить на число фактически отработанных дат до или после отпуска в этом месяце.

Чем больше в производственном календаре ноября будет рабочих дней, тем выгоднее это время для вашего отдыха. Максимально удачный в этом плане период в 2024 году прошел: в августе было целых 23 рабочих дня. В ноябре таких «благоприятных» чисел уже меньше — 21. Попробуйте посчитать ваш возможный доход по вышеупомянутой формуле в августе и в ноябре — это даст понимание, сколько средств было упущено, и не жалко ли будет терять такие суммы в будущем.

Как будет оплачиваться работа в выходные дни в ноябре 2024 года?

Если начальство просит выйти на работу в праздники, а график работы в выходные дни в вашем трудовом договоре не прописан, можно смело просить компенсацию за потерянный отдых. В соответствии с частью 1 статьи 153 Трудового Кодекса РФ, работа в выходной или праздник должна быть оплачена в двойном размере отработанного дня или часов. Это же условие касается сотрудника, который уезжает или возвращается из командировки. К сожалению, правила о повышенном гонораре не распространяются на работников экстренных служб.

Чаще всего руководство регулирует данный вопрос другими способами, например, предлагает сотруднику отгул. Но прежде чем требовать двойной оплаты, которая положена по закону, следует почитать устав компании и ваш трудовой договор. Возможно, там прописано, как решается этот вопрос в данной организации.

Что еще следует знать о выходных и праздничных днях в ноябре 2024 года? Не забудьте отоспаться, старайтесь не перерабатывать, берегите свои нервы, пейте витамины, радуйте себя мелочами — проводите свободное время с пользой для души и тела. Помните, что здоровье сейчас в приоритете, ведь… зима близко.