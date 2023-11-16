Топ-100 идей, что подарить мальчику на Новый год 2024
Список оригинальных и недорогих идей подарков мальчику на Новый год 2024. Мы подобрали топ-100 лучших вариантов презентов, которые порадуют мальчиков разного возраста.
Список оригинальных и недорогих идей подарков мальчику на Новый год 2024. Мы подобрали топ-100 лучших вариантов презентов, которые порадуют мальчиков разного возраста.
Праздничные дни уже не за горами. Поговорим о том, что подарить мальчику на Новый 2024 год, почему те или иные презенты пользуются наибольшим успехом и что точно вызовет у ребенка восторг и ощущение волшебства.
Каждому ребенку от природы свойственна жажда познания, а мальчики вообще прирожденные исследователи. Чем старше ребенок, тем сложнее удивить его подарком на Новый год. Придется напрячь воображение, уважаемые взрослые, но мы вам поможем в решении этой непростой задачи. Предлагаем оригинальные идеи, что можно подарить на новогодний праздник в 2024 году.
Чтобы выбрать хороший подарок, нужно хорошо знать интересы и темперамент ребенка. Постарались подобрать для вас варианты презентов на любой вкус и бюджет.
Движение — жизнь, а любовь к нему прививается с детства. Запомните: вы не только делаете ребенку новогодний подарок, но и обеспечиваете здоровое развитие всех групп мышц.
«Чтение — вот лучшее учение», — наставлял потомков гений русской поэзии Александр Пушкин. Энциклопедия не только откроет для мальчика окно в мир новых знаний, но и поможет определиться с будущей профессией.
Такое кресло поможет прекрасно отдохнуть и расслабиться, так как подстраивается под любую позу. Бывает разных форм и расцветок. Увидите: ребенок сделает кресло-мешок своим любимым местом релаксации.
Хипстерская субкультура отошла в тень, а основное средство передвижения ее последователей все так же популярно. Главное — соблюдать технику безопасности и приобретать в комплекте защитную экипировку: шлем, наколенники и налокотники.
Когда на улице холода, и очень хочется сохранить крупицы тепла внутри, толстовка — идеальный подарок. А если принт на ней будет связан с увлечениями ребенка, то он будет носить ее, не снимая.
В них можно спокойно пользоваться смартфоном или другими гаджетами даже на морозе. Это полезный для зимы аксессуар, ведь теперь, отвечая на звонки или сообщения, мальчику не придется снимать перчатки. Да и родителям однозначно за ребенка так спокойнее.
Даже если ребенок не планирует стать профессиональным спортсменом, эта игра поможет развить мелкую моторику и скорость реакции. И, может быть, сформировать личность будущего болельщика, кто знает?
Благодаря стараниям ребенка обычная деревянная поверхность может превратиться в произведение искусства. Выбирая такой подарок, стоит учесть, что выжигательный аппарат — это электрический прибор, поэтому работать с ним нужно аккуратно, соблюдая меры предосторожности и возрастные ограничения, описанные в инструкции.
Еще один отличный вариант для развития мелкой моторики. Мальчик может сконструировать замок, театр, зоопарк, да и вообще пространства для креатива получит предостаточно.
Многие родители жалуются на нелюбовь детей к чтению. Между тем ребенку сложно постоянно носить с собой тяжелые тома. Подарите ему электронный ридер: это компактное электронное устройство способно вместить в себя огромную библиотеку с тысячами томов текста.
Если маленького воителя интригует слава Робина Гуда или олимпийского чемпиона по стрельбе Артема Хаджибекова, подарите ему набор игрушечного оружия — лук со стрелами, арбалет, пистолет или винтовку. Такой подарок не только развивает меткость, внимательность, крепость рук, скорость реакции, но и учит ответственности за близких.
Юный меломан высоко оценит такой подарок. А еще наушники и плеер помогают удалиться от суеты окружающего мира и уединиться с любимыми композициями.
Подарок отлично развивает меткость, концентрацию и улучшает зрение. Принцип работы прост: дротики укомплектованы магнитными головками, за счет чего и держатся на металлической мишени.
Этот подарок — возможность полностью погрузиться на несколько часов в другой мир. Квест может быть посвящен любимой игре или книге мальчика, или связан с темой Нового года и его символикой.
Людей, которые любят ранние подъемы называют жаворонками, а тех, кто любит подольше поспать, — совами. Если ваш сын, брат, племянник или внук не попал в когорту первых, подарок придется ко двору. После срабатывания установленного таймера устройство убегает и прячется от полусонного владельца, который изрядно повеселится, пытаясь найти или догнать будильник.
Современные дети, кажется, рождаются с гаджетами в руках. Им уж точно не безразлично, как выглядит носитель ценной информации. Флешка в форме фигурки кинокумира, любимого персонажа или спортивного инвентаря однозначно не оставит мальчика равнодушным.
Опрометчиво полагать, что только девочек в подростковом возрасте заботит их внешность. Мальчики тоже хотят выглядеть самыми стильными и модными в кругу ровесников. Светящиеся шнурки можно заправить в любимые кеды или кроссовки и поразить одноклассников на уроке физкультуры или в спортивной секции.
Юные исследователи наверняка будут рады такому путеводителю, где обозначены все столицы мира, самые известные курортные места, есть много мотивирующих цитат. С помощью такой карты можно самому формировать интересные маршруты для будущих путешествий, поочередно отмечая страны, где уже удалось побывать.
Одно из самых популярных средств передвижения после автомобиля в нашей стране придется по вкусу мальчикам разных возрастов, интересов, комплекций и склонностей. Познавать мир на колесах с песенкой кота Леопольда — что может быть увлекательнее для малыша? А подросток может последовать примеру героя песни Александра Барыкина «Я буду долго гнать велосипед» и привезти букет любимой девушке.
В чудеса нужно не только верить, их можно творить. С набором фокусника любой мальчишка сможет ощутить себя настоящим волшебником. Здесь есть весь необходимый реквизит для создания магии и пошаговые инструкции с иллюстрациями и секретами популярных «обманок».
Самый желанный подарок — тот, который мальчик сам хотел бы получить. Постарайтесь при выборе презента учитывать склонности и увлечения ребенка. Дети часто сами дают знать о своих желаниях, для взрослых важно внимательно и своевременно прислушаться к ним. Юный спортсмен будет рад новому тренажеру, а будущий ученый не сможет оторваться от телескопа.
Подарок должен быть полезным: мальчики с детства ориентируются на практическую направленность вещи. Стоит задуматься и над упаковкой: подойти к ней с душой и фантазией.
Отвечаем на наиболее популярные вопросы, касающиеся подарков для мальчиков.
Подростки всегда в курсе модных тенденций, поэтому подарки для них должны быть «в тренде». Это могут быть аксессуары для смартфонов или ноутбуков, вещи, которые сделают их самих или их комнаты более комфортными, игры, позволяющие им проявить свой творческий потенциал и индивидуальность.
В подростковом возрасте крайне важно поощрять детей к самовыражению. Мальчики будут рады сделать что-то для близких своими руками, поэтому набор инструментов, сборные модели транспорта, кисти и краски, конструкторы разной степени сложности их очень порадуют.
Предметы повседневного обихода, подарки не по сезону, большие мягкие игрушки, опасные предметы — лидеры антирейтинга. Сюда же можно включить подарки, с которыми нельзя играть, а также домашних питомцев. Приобретение животных — не развлечение, а осознанный выбор и огромная ответственность.
Любителю технической вселенной можно преподнести стационарный компьютер, игровой монитор или телевизор для игр, механическую клавиатуру, игровую мышь, коврик с подсветкой, видеокарту, аудиоусилитель, игровые наушники, микрофон или веб-камеру. Уверены: юный игроман не откажется от геймпада, игрового смартфона, геймерского руля или штурвала, шлема виртуальной реальности. А еще важно не забывать, что геймеры — тоже люди, которые нуждаются в отдыхе и восстановлении: подарите вашему любимому подростку путешествие, попробуйте вернуть его — хотя бы ненадолго — из виртуального мира в реальный.
Автор Алена Юрченко