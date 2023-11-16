Топ-100 идей, что подарить мальчику на Новый год 2024

Праздничные дни уже не за горами. Поговорим о том, что подарить мальчику на Новый 2024 год, почему те или иные презенты пользуются наибольшим успехом и что точно вызовет у ребенка восторг и ощущение волшебства.

Каждому ребенку от природы свойственна жажда познания, а мальчики вообще прирожденные исследователи. Чем старше ребенок, тем сложнее удивить его подарком на Новый год. Придется напрячь воображение, уважаемые взрослые, но мы вам поможем в решении этой непростой задачи. Предлагаем оригинальные идеи, что можно подарить на новогодний праздник в 2024 году.

Лучшие варианты подарков для мальчиков

Чтобы выбрать хороший подарок, нужно хорошо знать интересы и темперамент ребенка. Постарались подобрать для вас варианты презентов на любой вкус и бюджет.

1. Спортивный уголок

Движение — жизнь, а любовь к нему прививается с детства. Запомните: вы не только делаете ребенку новогодний подарок, но и обеспечиваете здоровое развитие всех групп мышц.

2. Детская энциклопедия

«Чтение — вот лучшее учение», — наставлял потомков гений русской поэзии Александр Пушкин. Энциклопедия не только откроет для мальчика окно в мир новых знаний, но и поможет определиться с будущей профессией.

3. Кресло-мешок

Такое кресло поможет прекрасно отдохнуть и расслабиться, так как подстраивается под любую позу. Бывает разных форм и расцветок. Увидите: ребенок сделает кресло-мешок своим любимым местом релаксации.

4. Гироскутер

Хипстерская субкультура отошла в тень, а основное средство передвижения ее последователей все так же популярно. Главное — соблюдать технику безопасности и приобретать в комплекте защитную экипировку: шлем, наколенники и налокотники.

5. Худи с принтом любимой группы или команды

Когда на улице холода, и очень хочется сохранить крупицы тепла внутри, толстовка — идеальный подарок. А если принт на ней будет связан с увлечениями ребенка, то он будет носить ее, не снимая.

6. Сенсорные перчатки

В них можно спокойно пользоваться смартфоном или другими гаджетами даже на морозе. Это полезный для зимы аксессуар, ведь теперь, отвечая на звонки или сообщения, мальчику не придется снимать перчатки. Да и родителям однозначно за ребенка так спокойнее.

7. Настольный хоккей

Даже если ребенок не планирует стать профессиональным спортсменом, эта игра поможет развить мелкую моторику и скорость реакции. И, может быть, сформировать личность будущего болельщика, кто знает?

8. Набор для выжигания по дереву

Благодаря стараниям ребенка обычная деревянная поверхность может превратиться в произведение искусства. Выбирая такой подарок, стоит учесть, что выжигательный аппарат — это электрический прибор, поэтому работать с ним нужно аккуратно, соблюдая меры предосторожности и возрастные ограничения, описанные в инструкции.

9. 3D-пазл

Еще один отличный вариант для развития мелкой моторики. Мальчик может сконструировать замок, театр, зоопарк, да и вообще пространства для креатива получит предостаточно.

10. Электронная книга

Многие родители жалуются на нелюбовь детей к чтению. Между тем ребенку сложно постоянно носить с собой тяжелые тома. Подарите ему электронный ридер: это компактное электронное устройство способно вместить в себя огромную библиотеку с тысячами томов текста.

11. Набор игрушечного оружия

Если маленького воителя интригует слава Робина Гуда или олимпийского чемпиона по стрельбе Артема Хаджибекова, подарите ему набор игрушечного оружия — лук со стрелами, арбалет, пистолет или винтовку. Такой подарок не только развивает меткость, внимательность, крепость рук, скорость реакции, но и учит ответственности за близких.

12. Беспроводные наушники или MP3-плеер

Юный меломан высоко оценит такой подарок. А еще наушники и плеер помогают удалиться от суеты окружающего мира и уединиться с любимыми композициями.

13. Магнитный дартс

Подарок отлично развивает меткость, концентрацию и улучшает зрение. Принцип работы прост: дротики укомплектованы магнитными головками, за счет чего и держатся на металлической мишени.

14. Квест в реальности

Этот подарок — возможность полностью погрузиться на несколько часов в другой мир. Квест может быть посвящен любимой игре или книге мальчика, или связан с темой Нового года и его символикой.

15. Убегающий будильник

Людей, которые любят ранние подъемы называют жаворонками, а тех, кто любит подольше поспать, — совами. Если ваш сын, брат, племянник или внук не попал в когорту первых, подарок придется ко двору. После срабатывания установленного таймера устройство убегает и прячется от полусонного владельца, который изрядно повеселится, пытаясь найти или догнать будильник.

16. Необычная флешка оригинальной формы

Современные дети, кажется, рождаются с гаджетами в руках. Им уж точно не безразлично, как выглядит носитель ценной информации. Флешка в форме фигурки кинокумира, любимого персонажа или спортивного инвентаря однозначно не оставит мальчика равнодушным.

17. Светящиеся шнурки

Опрометчиво полагать, что только девочек в подростковом возрасте заботит их внешность. Мальчики тоже хотят выглядеть самыми стильными и модными в кругу ровесников. Светящиеся шнурки можно заправить в любимые кеды или кроссовки и поразить одноклассников на уроке физкультуры или в спортивной секции.

18. Скретч-карта для будущего путешественника

Юные исследователи наверняка будут рады такому путеводителю, где обозначены все столицы мира, самые известные курортные места, есть много мотивирующих цитат. С помощью такой карты можно самому формировать интересные маршруты для будущих путешествий, поочередно отмечая страны, где уже удалось побывать.

19. Велосипед

Одно из самых популярных средств передвижения после автомобиля в нашей стране придется по вкусу мальчикам разных возрастов, интересов, комплекций и склонностей. Познавать мир на колесах с песенкой кота Леопольда — что может быть увлекательнее для малыша? А подросток может последовать примеру героя песни Александра Барыкина «Я буду долго гнать велосипед» и привезти букет любимой девушке.

20. Набор фокусника

В чудеса нужно не только верить, их можно творить. С набором фокусника любой мальчишка сможет ощутить себя настоящим волшебником. Здесь есть весь необходимый реквизит для создания магии и пошаговые инструкции с иллюстрациями и секретами популярных «обманок».

Список подарков для мальчиков разного возраста

0−3 года

Интерактивная музыкальная игрушка Ходунки Развивающий столик-подвеска Домашний надувной матрас Балдахин на детскую кроватку Тактильный пазл Теплая яркая пижама Игровой комплекс из мягких блоков Сухой бассейн Детское одеяло Пальчиковые раскраски Стульчик для кормления Детская силиконовая посуда Полотенце с капюшоном Снежколеп Конверт в коляску

4−6 лет

Растущий стул Брючный костюм Пирамидка Детский батут Надувной круг и спасательный жилет Напольные качели Детский манеж Сортер Детский диванчик Футболка с любимым принтом Гоночный автотрек с машинками Набор для веселого купания Зеркало для наблюдения за ребенком в машине Танк на радиоуправлении с водяными пульками Игрушечная железная дорога Конструктор

7−10 лет

Музыкальный инструмент Самокат Набор для творчества (живопись, лепка) Бинокль Детский набор для исследований (химия, биология, география) Интерактивный глобус Полоса препятствий для улицы Набор солдатиков или роботов Вигвам с теплым ковриком Футбольный или баскетбольный мяч Ледянка или тюбинг Диафильмы и диапроектор Набор для выращивания растений в домашних условиях Мини-планетарий Подзорная труба Болоньевая куртка

11−13 лет

Билет в театр, цирк, парк аттракционов или на концерт Обучающий планшет Детская метеостанция Набор тематических закладок для книг Модный вместительный рюкзак Игровая приставка Набор юного радиотехника Комиксы о приключениях или супергероях Переносной набор для настольного тенниса Курс по созданию подкастов или видеомонтажу Фирменная шапка Смарт-часы Модный ланчбокс Упаковка имбирного печенья Термокружка с молодежными принтами Селфи-палка Индивидуальный органайзер

14−16 лет

Карманный принтер Очки виртуальной реальности Смартфон Ноутбук Настольная лампа с беспроводной зарядкой Балансборд Платформа для отжиманий Фотоаппарат Разборные гантели Детский квадроцикл Квадрокоптер с камерой Компьютерное кресло Электроскейт Туалетная вода для мальчиков.

Как выбрать подарок на Новый год мальчику

Самый желанный подарок — тот, который мальчик сам хотел бы получить. Постарайтесь при выборе презента учитывать склонности и увлечения ребенка. Дети часто сами дают знать о своих желаниях, для взрослых важно внимательно и своевременно прислушаться к ним. Юный спортсмен будет рад новому тренажеру, а будущий ученый не сможет оторваться от телескопа.

Подарок должен быть полезным: мальчики с детства ориентируются на практическую направленность вещи. Стоит задуматься и над упаковкой: подойти к ней с душой и фантазией.

Вопросы и ответы

Отвечаем на наиболее популярные вопросы, касающиеся подарков для мальчиков.

Какой подарок можно выбрать мальчику-подростку?

Подростки всегда в курсе модных тенденций, поэтому подарки для них должны быть «в тренде». Это могут быть аксессуары для смартфонов или ноутбуков, вещи, которые сделают их самих или их комнаты более комфортными, игры, позволяющие им проявить свой творческий потенциал и индивидуальность.

В подростковом возрасте крайне важно поощрять детей к самовыражению. Мальчики будут рады сделать что-то для близких своими руками, поэтому набор инструментов, сборные модели транспорта, кисти и краски, конструкторы разной степени сложности их очень порадуют.

Что не стоит дарить мальчику на Новый год?

Предметы повседневного обихода, подарки не по сезону, большие мягкие игрушки, опасные предметы — лидеры антирейтинга. Сюда же можно включить подарки, с которыми нельзя играть, а также домашних питомцев. Приобретение животных — не развлечение, а осознанный выбор и огромная ответственность.

Что подарить мальчику, который увлекается видеоиграми?

Любителю технической вселенной можно преподнести стационарный компьютер, игровой монитор или телевизор для игр, механическую клавиатуру, игровую мышь, коврик с подсветкой, видеокарту, аудиоусилитель, игровые наушники, микрофон или веб-камеру. Уверены: юный игроман не откажется от геймпада, игрового смартфона, геймерского руля или штурвала, шлема виртуальной реальности. А еще важно не забывать, что геймеры — тоже люди, которые нуждаются в отдыхе и восстановлении: подарите вашему любимому подростку путешествие, попробуйте вернуть его — хотя бы ненадолго — из виртуального мира в реальный.