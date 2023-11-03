Топ-100 идей, что подарить девочке на Новый год 2024

Каждая девочка мечтает не только стать принцессой, но и получить поистине королевский, особенный подарок на самый чудесный праздник. Что подарить девочке, чтобы Новый год 2024 года ей обязательно запомнился, читайте в нашем материале.

Лучшие варианты подарков для девочек

Сложно угадать, что понравится маленьким красавицам. Вот несколько идей подарков, которые придутся по вкусу многим девочкам с разными интересами, склонностями и хобби.

1. Ночник-проектор звездного неба

Рука об руку с Новым годом в каждый дом приходит волшебство. Таинственное звездное небо веками манило и притягивало каждого, кто решался на него взглянуть. А еще такой ночник успокаивает и дарит юным принцессам приятные сны.

2. Интерактивный робот-собака

Чтобы приучить юную леди к ответственности, прежде чем покупать или брать из приюта живого питомца, подарите ей его механический аналог. Новый друг-робот развивает воображение и эмпатию, а также обучает бережному отношению к братьям нашим меньшим.

3. Музыкальный инструмент

Естественная тяга малышей к познанию очень часто проявляется через музыку. Если вы заметили такую склонность у вашей внучки, дочери, сестры или племянницы, подарите ей маленький синтезатор, барабан, ксилофон или свирель. Девочка сможет учиться самостоятельно, осваивая видеоуроки в соцсетях. Возможно, это занятие перерастет в серьезное увлечение, и в будущем она захочет пойти в музыкальную школу.

4. Фотоаппарат мгновенной печати

Дети чаще всего ориентируются на быстрый результат. Камера моментальной печати будет сопровождать девочку в каждом интересном путешествии, а взрослые помогут ей создать альбом из воспоминаний, делая для всей семьи яркие фотографии на память.

5. Игровые наушники с подсветкой

Подарок два в одном: развлечение и развитие. Яркие световые эффекты и качественный звук разнообразят игровой процесс, а использование удлинительного кабеля позволяет наслаждаться игрой или фильмом даже на расстоянии от устройства, к которому наушники подключены.

6. Детский планшет

Небольшой личный гаджет станет отличным помощником в обучении и на отдыхе. На нем ребенок сможет читать книги, рисовать, общаться со сверстниками, слушать музыку, смотреть полезные развивающие видео и веселые мультфильмы.

7. Нарядное платье

Новый год — отличный повод обновить гардероб. Яркое, красивое, модное платье придаст девочке уверенности в себе, подчеркнет ее женственность, позволит произвести впечатление на подруг в школе или детском саду.

8. Микроскоп

Исследовать микромир вокруг нас — увлекательнейшее занятие. Чем заняты бактерии, простейшие и клетки растений? Ответы подскажет детский микроскоп. Принцип его работы несложен: пучок света от зеркала или светодиода проходит через образец или освещает его сверху, а изображение увеличивается объективом и направляется в окуляр, а затем на сетчатку глаза или электронную матрицу.

9. Ювелирное украшение

Стильный аксессуар, подобранный со вкусом, позволит девочке прикоснуться к миру взрослых, почувствовать себя настоящей красавицей, подчеркнет индивидуальность и добавит магии в повседневность. Не сомневайтесь: она будет носить любимый браслет или колье, не снимая.

10. Телескоп

Распахните окно в космос своему ребенку, подарите средство для удовлетворения жгучего любопытства. Телескоп пробуждает желание узнать буквально все о том, как устроена Вселенная, почему она такая огромная и где, возможно, обитают наши братья по разуму.

11. Умный рюкзак с экраном

Хотели в детстве показать мультики одноклассникам, не отходя от портфеля, признайтесь? Этот рюкзак удивит своими функциями. Он может показывать различные видео: от любимых короткометражек до обучающих игр. Это не просто красиво и необычно, но еще и безумно полезно.

12. Копилка- «воришка»

Интерактивная копилка выглядит следующим образом: на пластиковый куб установлена миска, на которую нужно положить монетку. Когда вы это сделали, из копилки появляется зверек и лапкой забирает деньги. Этот подарок научит ребенка экономить, грамотно планировать и распределять свои средства. А еще, к радости родителей, поможет освоить азы финансовой грамотности.

13. Набор юного художника в чемоданчике

Даже если девочка не пойдет по стопам Шишкина, Кустодиева, Репина, Мане, Пикассо и Дали, рисование разовьет у нее собранность, сдержанность, усидчивость, аккуратность и воображение. Юная леди почувствует себя творцом маленькой Вселенной и откроет (а то и сама создаст) новый мир прекрасного с помощью цветных карандашей и ярких красок.

14. Флорариум или «умная грядка»

«И расцветает трын-трава, и соловьем поет сова», — так поет Волшебник из кинофильма «Обыкновенное чудо». Ребенок сможет заняться садоводством, не выходя из комнаты, и понаблюдать за циклом жизни растений, культивируя в себе заботу о живом.

15. Мини-квадрокоптер с камерой

Увидеть мир с высоты птичьего полета «орлиным» глазом — мечта почти каждого взрослого, не говоря уж о детях. Квадрокоптер поможет сделать это без особого труда. А съемка уникальных авторских видео еще и развивает координацию и творческие способности.

Приобретая такое устройство, нужно учесть, что летающий аппарат весом более 150 грамм нужно зарегистрировать на портале Госуслуг. Сделать это необходимо в течение 10 дней после покупки или ввоза на территорию России. Также перед покупкой ознакомьтесь с правилами полетов в своем регионе, так как они могут отличаться в разных областях страны.

17. Румбокс

Конструктор интерьера помогает представить и спроектировать «дом в миниатюре», развивает воображение и творческие навыки, учит терпению и внимательности. Кто знает, может, именно ваша дочь или внучка в будущем станет первоклассным дизайнером или архитектором?

18. Приспособление для автоматического плетения кос

Чтобы мама и папа не устраивали ежедневные баталии за право сделать дочери прическу, позвольте юной леди проявить инициативу. Автоматическая машинка для плетения косичек позволит ребенку самостоятельно создавать красивые прически, развивать фантазию и мелкую моторику рук.

19. Интерактивный глобус

Это устройство покажет девочке родную планету во всей красе, увлечет ее путешествиями и знаниями, заинтересует географией и просто поможет расширить кругозор.

20. Детские смарт-часы

«Умный» гаджет избавит родителей от беспокойства и позволит ребенку всегда быть с ними на связи. Встроенные приложения прививают полезные привычки, учат вести здоровый образ жизни и обеспечивают безопасность ребенка благодаря GPS-трекеру.

21. Набор детской косметики

Здесь, как и в случае с платьем, важно хорошо знать вкусы юной принцессы. Выясните, какие косметические средства, цвета и бренды она предпочитает. Если вы угадаете с подарком, благодарность будет безмерна, к тому же такой ценный знак внимания запомнится ребенку надолго.

Список подарков для девочек разного возраста

Возрастные особенности — самый важный фактор, влияющий на выбор подарка, помимо индивидуальных потребностей. Но мы нашли выход из щекотливой ситуации и предлагаем список того, что точно понравится красавицам разного возраста.

Подарки девочке до года

Шезлонг для новорожденного. Книжка-игрушка. Колыбель с функцией автоматического укачивания. Пальчиковые краски. Подушка для кормления. Пинетки теплых цветов. Игрушка на бортик кроватки. Постельное белье в детскую кроватку. Коляска. Теплый комбинезон для новорожденной. Подогреватель детских бутылочек. Бизиборд. Игровой туннель. Бесконтактный термометр. Ходунки для малышей. Ортопедическая подушечка для младенца.

Подарки девочке 1−3 года

Фитбол. Развивающие карточки. Пластилин, тесто для лепки или мягкая глина. Напольные пазлы. Кукла в нарядном платье. Нелопающиеся мыльные пузыри. Интерактивная развивающая игрушка. Счетный набор. Кукольный театр. Кинетический песок с формочками и надувной песочницей. Набор расчесок в виде ракушек. Набор кухонной посуды с искусственными продуктами. Музыкальный горшок. Безопасные маркеры. Манеж для игр. Велокресло или детское автокресло.

Подарки девочке 4−7 лет

Головоломка. Роликовые коньки. Конструктор. Самокат. Пижама-кигуруми. Беговел или трехколесный велосипед. Набор бижутерии. Игра Твистер (Twister). Слаймы («лизуны»). Настольная игра. Набор для боди-арта. Коньки. Бандана или кепка. Домик для кукол. Поясная сумка «банан». Ледянка или тюбинг.

Подарки девочке 8−12 лет

Тренажер для прыжков. Гироскутер. Смартфон. Детский парфюм. Бадминтон или пинг-понг. Швейная машинка. Очки виртуальной реальности для смартфона. Беспроводная зарядка для телефона или планшета. Муравьиная ферма. Игрушка для изучения анатомии. Портативная колонка. Снегокат. Магнитный дартс. Портативный мини-принтер. Игровая приставка. Будильник с мишенью.

Подарки девочке 13−16 лет

Дневник с замочком для записи «секретиков». Экшн-камера или фотоальбом. Ноутбук-трансформер. Настольный фонтан с подсветкой. Набор для вязания. Зеркальный фотоаппарат. Органайзер для мелочей. Наручные часы с инкрустацией. Утюжок, плойка или стайлер для волос. Музыкальный плеер или док-станция. Спортивный тренажер: велосипед или беговая дорожка. Интересная книга. Интерактивная футболка. Набор натуральной косметики для ухода за кожей. Новый монитор. Сертификат на квест, посещение тира, игры в пейнтбол или курс по мейкапу.

Как выбрать подарок на Новый год девочке

Если вам известны интересы девочки, выбрать подарок несложно. Можно, например, презентовать полезную вещь, связанную с ее будущей профессией, или пополнить коллекцию редким сувениром, если она увлекается собирательством. Активных леди обязательно обрадует спортивный инвентарь и наборы для игр на свежем воздухе, а мечтательниц-интровертов — творческий подарок, требующий длительного и скрупулезного погружения в процесс.

Презент из магазина можно заменить сделанным своими руками: составить сладкий букет или икебану, смастерить шкатулку для хранения красивых безделушек, вылепить яркую вазу из мягкой глины или пластилина, нарисовать красивую открытку, собрать картину из пазлов, выпилить из дерева кукольный домик. Ребенок оценит внимание и усилия, даже если итог будет далек от профессионального аналога, ведь он сделан с теплом и душой.

Отдельный вид искусства — упаковка подарка. Можно наклеить общее фото поверх оберточной бумаги: теплые воспоминания сближают, укрепляют родство и дружбу. Вместо разноцветной оберточной бумаги лучше выбрать что-то более минималистичное, например, сочетание с натуральным (природным) декором. Отличная идея — украсить презент для малышки помпонами. Девочка постарше порадуется симпатичному коллажу на обертке или именному подарку. Символ наступающего года в разных вариациях — еще один маленький, но важный «штрих к портрету» упаковки.

Вопросы и ответы

Мы провели достаточно подробную экскурсию по лабиринту подарков, однако у многих читателей — и особенно читательниц — еще остаются вопросы. Вот, что особенно волнует мам и пап, дедушек и бабушек, братьев и сестричек, друзей и подруг юных красавиц.

Какой подарок можно выбрать девочке-подростку?

«Трудный возраст» — так принято говорить о девочках 12−16 лет. Однако если вы подарите девушке набор для хобби, аксессуары, связанные с субкультурой, которой она увлекается, компакт-диск с ее любимой музыкой или сертификат на модный шопинг, самая капризная красавица сменит гнев на милость. Подросткам особенно важно признание и ощущение своей востребованности, нужности и уникальности.

Если у вас есть ребенок подросткового возраста, то Новый год — лучший повод подарить дочери свое драгоценное время и совместно заняться тем, что всем нравится, но давно откладывалось по разным причинам. Хотя бы просто прогуляться по любимым местам, поиграть в снежки, построить крепость, как в детстве, прокатиться с горки и запустить фейерверк.

Чего не стоит дарить девочке на Новый год?

Плохая идея — вручить девочке конверт с деньгами, если только она сама не попросила об этом. Она может обидеться и решить, что вы просто хотите откупиться от нее, если даже не удосужились потратить время и усилия на выбор презента. Не стоит дарить предметы, представляющие опасность, а также вещи первой необходимости (повседневную одежду и обувь, канцелярские принадлежности). Для малышей не подойдут подарки, с которыми нельзя играть.

Что подарить девочке, которая увлекается блогингом?

Многие дети хотят вести свой блог, потому что это круто. Однако чтобы привлечь аудиторию, нужно много учиться и работать. Юная блогерша или стримерша будет рада таким подаркам, как светодиодное кольцо для селфи, PowerBank, микрофон-петличка, набор линз для смартфонов, мини-штатив для мобильника, флешки и прочие накопители.

Дополнительным стимулом к совершенствованию контента, а также средством пиара может стать наглядный показатель оценки работы — табло-счетчик лайков/подписчиков в соцсетях. Мечта многих блогеров — светильник LightBox. Если сделать LightBox частью снимка в своем посте, восторги подписчиков будут обеспечены. Эта интересная интерьерная вещица определенно не будет пылиться на полке, потому что окажется весьма востребованной.