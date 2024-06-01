Британка сходила на сто свиданий за один день

Мы уже рассказывали про художницу из Лондона Харриет Ричардсон, которая давала церкви смешные советы по поводу вывески, а теперь она решила устроить акцию помасштабнее.
14 февраля этого года, в День всех влюбленных, Харриет решила открыться любви по полной программе, и сходить за день на сто свиданий. хотя, как признается сама художница в интервью The Guardian, обычно она переживает даже из-за одного.
Харриет живет в Лондоне уже 10 лет и в этом году впервые встречала праздник, не находясь в отношениях. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, художница решила занять весь день и проснулась в 5:45 утра, чтобы посвятить следующие 17 часов свиданиям.
Все свидания проходили по интернету — уместить сто физических встреч в один день художница не решилась. Она анонсировала сбор заявок в своих социальных сетях и попросила друзей поделиться постом.
Правила простые: любой желающий мог забронировать 5-минутный слот в любое свободное время между 7 утра и полуночью. Все свидания сразу транслировались онлайн, но участники должны были относиться к ним как к настоящим.
Между свиданиями художница устраивала себе 5-минутные перерывы, чтобы сходить в туалет, перекусить или просто выдохнуть.
Харриет признается, что не ожидала такого огромного потока желающих: ей пришлось даже устроить лист ожидания. Ключевым предметом исследования была связь и отношения в общем смысле этого слова, которые люди могут организовать онлайн, а не только любовные связи, поэтому художница никак не ограничивала желающих, и записаться мог кто угодно. Один слот даже забронировали родители Харриет.
Я напоминала себе, что если мне станет некомфортно, я могу просто захлопнуть крышку ноутбука.
Всю ночь перед акцией Харриет не спалось от волнения. В 7 утра она настроила камеру и нарядилась так, как обычно ходит на свидания: черный топ с лямками, джинсы, пиджак и красная помада. Харриет заранее приготовила себе еду для свиданий на весь день и разложила ее вокруг: круассаны, апельсиновый сок, клубника в шоколаде, спагетти болоньезе и даже порцию креветочного коктейля для двоих в форме сердца.
Первой собеседницей художницы была женщина по имени Дженн, одна из ее клиентов. Свидание прошло дружелюбно, потому что девушки хорошо общаются и в реальной жизни. Потом Харриет поговорила с людьми со всего мира: из Австралии, Америки, Сингапура, Франции, Германии, Испании, Канады, Нидерландов и Италии.
Среди собеседников художница встретила комиков, учителей, дизайнеров, художников, певцов, ученых, тренера по серфингу и много кого еще.
Самому юному собеседнику Харриет был 21 год, а самым пожилым оказался писатель по имени Дэвид, давний друг художницы. Харриет признается, что была поражена тем, сколько сил люди вложили в то, чтобы свидание с ней было особенным. Собеседники подготовили для нее открытки, воздушные шарики, цветы. С кем-то художница смеялась, с кем-то плакала, а один парень даже спел ее любимую пьесу, аккомпанируя себе на пианино.
Одним из участников марафона стал бывший парень Харриет, с которым она не общалась уже 8 лет. По ее словам, сперва она запаниковала, но в итоге все прошло мило, и она даже была рада увидеться с ним спустя столько лет.
Шесть человек из ста «продинамили» художницу и не явились на свидание. А неприлично себя вел только один человек из всего списка — Харриет сказала, что рада своей идее транслировать беседы публично, потому что не осталась с ним наедине.
Свидания затянулись до 2 часов ночи следующего дня, и после последнего художница, по ее словам, расплакалась от нахлынувших чувств. Но главная цель была достигнута — она убедилась в том, что искренняя дружелюбная связь через интернет более чем возможна, и смогла провести этот День святого Валентина в теплой и приятной компании из собеседников и зрителей. Многие писали в комментариях, что трансляция помогла и им справиться с одиночеством.
Подводя итоги, художница говорит, что с десятью людьми из списка ей бы хотелось увидеться вновь. но пока что она ни с кем еще не связалась. Кроме того, она считает, что важно сохранять границы между своей личной жизнью и работой художницы-акционистки, и не уверена, насколько правильно будет продолжать эти коммуникации.
Но главный вывод, который сделала для себя художница — искусство должно вызывать у людей искренние эмоции, и раз у нее это получилось, значит, эксперимент прошел успешно. Харриет даже допускает, что может его повторить!
А вот другая история про свидания, более неловкая и менее искренняя — индонезиец женился по любви, а через две недели узнал, что его невеста — мужчина.
Георгий Мазуркевич.