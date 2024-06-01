Всю ночь перед акцией Харриет не спалось от волнения. В 7 утра она настроила камеру и нарядилась так, как обычно ходит на свидания: черный топ с лямками, джинсы, пиджак и красная помада. Харриет заранее приготовила себе еду для свиданий на весь день и разложила ее вокруг: круассаны, апельсиновый сок, клубника в шоколаде, спагетти болоньезе и даже порцию креветочного коктейля для двоих в форме сердца.