Индонезиец через две недели после свадьбы узнал, что его жена — мужчина

Индонезиец женился и вскоре выяснил, что его избранница — мужчина. Об этом сообщает South China Morning Post.
26-летний мужчина познакомился со своей будущей «женой» в Сети. На первое свидание та пришла в головном уборе — никабе. Индонезиец был мусульманином, поэтому воспринял это спокойно.
После долгих отношений пара решила пожениться. «Невеста» заявила жениху, что сирота, поэтому ее родителей на свадьбе не будет.
На 12 день мужчина стал подозревать неладное. Она отказывалась от интимной близости, ссылаясь на плохое самочувствие и менструацию, избегала его родственников и всегда носила никаб.
Индонезиец узнал адрес избранницы, отправился туда и с удивлением узнал, что ее родители живы. Кроме того, они заявили, что у них только сын. О свадьбе и его отношениях родители ничего не знали.
Выяснилось, что мужчина притворился женщиной, чтобы завладеть имуществом новой семьи. Он оказался профессиональным мошенником.
Полиция предполагает, что, хотя мужчина и заводил отношения с противоположным полом, ему, возможно, нравилось выдавать себя за женщину, встречаясь с мужчинами. Известно, что он переодевался в женскую одежду с 2020 года.
Теперь ему грозит до четырех лет колонии.
Ранее эксперт рассказал, как можно распознать мошенников в приложениях для знакомств.
Айгуль Сабитова