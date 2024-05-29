Эксперт рассказала, как определить афериста в дейтинг-сервисе

«Для всех крупных онлайн-сервисов справедливы одни и те же правила: не уходить в сторонние мессенджеры, не давать номер банковской карты, не сообщать код из SMS, не переходить по ссылкам и ничего не оплачивать онлайн, к примеру кинотеатр или ресторан. Также не стоит отправлять свои интимные фотографии с лицом или легко узнаваемыми элементами интерьера во избежание последующего шантажа. В целом, если соблюдать эти правила, вы будете защищены на 100%», — посоветовал спикер.