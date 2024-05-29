Эксперт рассказала, как определить афериста в дейтинг-сервисе

По его словам, мошенники, которые якобы занимаются инвестированием или торговлей криптовалютами, — самый распространенный и крупный вид угрозы.
«Второй тип — мелкое мошенничество или попрошайничество в самом сервисе, когда живой человек просит перевести небольшую сумму, объясняя это трудными жизненными обстоятельствами. Третьи “грабли”, на которые можно наступить в любом дейтинге, — это выманивание приватного эротического контента и последующий шантаж», — отметил Борисов.
Рассказывая о безопасности, эксперт выделил два вида девиантных пользователей — спамеров и просто токсичных людей. Ко вторым он отнес людей, общение с которыми неприятно: они могут нахамить, «заабьюзить» или что-то подобное. Это происходит из-за выгорания от дейтинга, несовпадения целей знакомства, разного менталитета.
С токсичными людьми, общение с которыми вызывает дискомфорт, спикер порекомендовал просто заканчивать переписку. Если же человек хамит, осуждает за политические убеждения, веру, возраст, пол, нужно обращаться в поддержку. Нарушителя предупредят, а если жалобы на него так и будут поступать — заблокируют.
К спамерам он отнес мошенников и ботов.
«Сейчас самая большая проблема всех онлайн-сервисов — это боты, поведение которых очень сложно отличить от реального человека. С каждым разом они становятся всё более и более совершенными, и переписка с ними может длиться довольно долго. Основная ее цель — вызвать у пользователя доверие, перевести в сторонний мессенджер и далее каким-либо образом развести на деньги», — предупредил Борисов.
Именно поэтому сегодня дейтинг-сервисы активно внедряют технологию Liveness, благодаря которой можно понять, настоящий это человек или робот. Так, авторизация и верификация через «Госуслуги» или банк полностью подтверждает личность и позволяет классифицировать пользователей как на 100% реальных и подтвержденных.
С обычными мошенниками, по его словам, ситуация проще: дейтинг-сервисы отслеживают и блокируют подозрительных пользователей.
Однако распознавать и блокировать аферистов и ботов получается не всегда, так как они постоянно совершенствуются. Поэтому самим пользователям будет не лишним включать критическое мышление и знать, как обычно ведут себя аферисты.
Как рассказал эксперт, большинство ботов и мошенников пытаются увести юзера из дейтинг-сервиса в мессенджеры, чтобы система антиспама не заблокировала их. Поэтому сервисы предупреждают о том, что переходить на сторонние ресурсы нежелательно. Кроме того, если мошенник всё же отправит в дейтинг-приложении какую-либо ссылку, например фишинговую, она будет неактивна. Это дает дополнительную возможность подумать, прежде чем скопировать адрес и перейти по нему.
«Для всех крупных онлайн-сервисов справедливы одни и те же правила: не уходить в сторонние мессенджеры, не давать номер банковской карты, не сообщать код из SMS, не переходить по ссылкам и ничего не оплачивать онлайн, к примеру кинотеатр или ресторан. Также не стоит отправлять свои интимные фотографии с лицом или легко узнаваемыми элементами интерьера во избежание последующего шантажа. В целом, если соблюдать эти правила, вы будете защищены на 100%», — посоветовал спикер.
Насторожить, по его словам, должно и то, что собеседник не дает свои соцсети и настаивает на общении только в мессенджере. Соцсети демонстрируют реальность человека, его стиль жизни, могут обнаружиться общие друзья. А мошенник или продавец криптовалюты никогда не ведет живые соцсети с чекинами, друзьями, фотографиями и сторис.
Ранее дейтинг-сервис «Мамба» провел опрос и выяснил, что лишь 51% мужчин обращает внимание на возраст женщин при знакомстве, в то время как абсолютное большинство россиянок (93%) отмечают для себя этот факт. При этом выяснилось, что большинству российских женщин нравятся мужчины младше.