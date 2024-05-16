Необычная история противостояния британской художницы и церкви

Харриет Ричардсон — эпатажная художница из Лондона — устраивает различные акции и активно ведет социальные сети. Недавно Харриет поделилась историей, как начала ходить в спортзал, из окна которого была видна церковь. Как это принято в Европе и США, фасад церкви украшала огромная табличка с наборным текстом — цитатой из библии.
Харриет вдохновилась и стала предлагать церкви смешные вывески, которые должны вдохновить посетителей спортзала стать прихожанами. Например: «Вспотел? В Аду будет еще жарче!», «Беги, сколько хочешь — от Бога не убежать!». Среди других вывесок:
- «Тренируй своих внутренних демонов».
- «Иисус явится на землю и будет в роскошной форме».
- «Ваше тело — не храм. Храм — это мы».
- «Его кровь — вино, его тело — огонь».
- «На седьмой день Господь отдыхал, потому что на шестой день он качал ноги»
Спустя три месяца девушка неожиданно получила ответ: ее поблагодарили за советы и спросили, пойдет ли она сегодня в спортзал. На вывеске ее ждал сюрприз — она гласила: «Пожалуйста, перестань нам писать, Харриет!».
Девушка поделилась своей историей с подписчиками, а позже сообщила, что встретилась со священником церкви, и даже сделала совместное фото. На снимке святой отец стоит в кепке с надписью «я встречался с Харриет Ричардсон».
Еще немного новостей о современном искусстве: в Австралии открылась художественная выставка, целиком посвященная волосам.
Георгий Мазуркевич.