Необычная история противостояния британской художницы и церкви

Харриет Ричардсон — эпатажная художница из Лондона — устраивает различные акции и активно ведет социальные сети. Недавно Харриет поделилась историей, как начала ходить в спортзал, из окна которого была видна церковь. Как это принято в Европе и США, фасад церкви украшала огромная табличка с наборным текстом — цитатой из библии.