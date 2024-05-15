Из волос и о них: в Австралии открылась необычная выставка

Современное искусство часто наделяет смыслом самые банальные объекты. Многие помнят «Фонтан» Марселя Дюшана или банки с супом, которые рисовал Энди Уорхол. В мае этого года в Музее современного искусства Хайде в пригороде Мельбурна открылась выставка, посвященная… человеческим волосам. В ней приняли участие художники со всего мира, среди которых есть даже Марина Абрамович.
Куратор выставки, Мелисса Кис, рассказывает, что задумала ее еще 10 лет назад — благодаря друзьям, которые держали арт-галерею в бывшем салоне красоты. На выставке можно найти коллекцию использованных расчесок, кулоны, портреты и скульптуры из волос, картины, нарисованные волосами, а также куда более сложные произведения искусства.
Встречаются и мрачные работы, например серия фотографий Уэса Плацека «Волосы убитых женщин», снятая в 1975 году в концлагере Аушвиц, и откровенно сюрреалистичные, как картины Ман Рея и Доротеи Тэннинг, на которых волосы оживают и выглядят даже разумными, или видеоработа Мельбурнской художницы Кристины Мэй Кэри, в которой перемежаются кадры человеческих волос и крысиных хвостов.
Несмотря на, казалось бы, банальный предмет, выставка поднимает множество важных тем. Например, фотограф Джонсон Донатус Айхумекеохай Оджейкере представил здесь серию фотопортретов нигерийских женщин, которые укладывают волосы в сложные прически — это символ борьбы за независимость от Британской империи. А фотография флага из человеческих волос напоминает о рабах с острова Мартиника.
В свою очередь, художник Kemang Wa Lehulere (имя переводится с гавайского как «пришло время для мира») из Йоханнесбурга показал простую на первый взгляд видеоинсталляцию: художник накручивает свои волосы на карандаш и отпускает его. На самом деле это отсылка ко временам апартеида в ЮАР, когда у темнокожих и белых людей были разные права. В 50-х так проверяли расовую принадлежность в случае сомнений: если карандаш проскальзывал сквозь волосы, человек считался белым, а если застревал — «цветным», невзирая на цвет кожи.
Выставку можно счесть странной, но после нее вы точно начнете смотреть на волосы по-другому. Продлится она до 9 октября.
А если кажется, что вы еще не готовы к современному искусству, предлагаем узнать, почему оно такое — недавно мы рассказывали о том, как появился абстракционизм.
Георгий Мазуркевич