Из волос и о них: в Австралии открылась необычная выставка

В свою очередь, художник Kemang Wa Lehulere (имя переводится с гавайского как «пришло время для мира») из Йоханнесбурга показал простую на первый взгляд видеоинсталляцию: художник накручивает свои волосы на карандаш и отпускает его. На самом деле это отсылка ко временам апартеида в ЮАР, когда у темнокожих и белых людей были разные права. В 50-х так проверяли расовую принадлежность в случае сомнений: если карандаш проскальзывал сквозь волосы, человек считался белым, а если застревал — «цветным», невзирая на цвет кожи.