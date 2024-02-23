От мира к Казимиру: как художники XIX-XX веков пришли к абстракции?

Забавно, но «Чёрный квадрат» не чёрный и не квадрат. Это четырёхугольник с разными сторонами, ни одна из которых не параллельна противоположной. Малевич специально выбирает эту форму как символ искусственности. Идея «Чёрного квадрата» возникла у него во время работы над футуристической оперой «Победа над солнцем» (1913). Вместе с композитором М. Матюшиным и поэтом А. Кручёных авангардист бунтовал против условностей классического театра. В декорациях оперы чёрный квадрат возникает вместо солнца как символ победы искусственной реальности над естественным природным миром. Сам цвет тоже был выбран не случайно: чёрный означает отсутствие цвета, пустоту, ничто, противовес фигуративному «нечто» классической живописи.