Более 90% эндемиков Горного Алтая находятся под угрозой исчезновения

Команда ученых из России, Китая и Монголии пришла к выводу, что 90% видов эндемичных растений Горного Алтая находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

Исследователи сделали ДНК-анализ всех эндемичных растений, оценили их международный охранный статус, распространение и пробелы в сохранении 217 видов.

Оказалось, что 197 из них находятся под угрозой исчезновения. Из них 101 имеет чрезвычайно высокий риск исчезновения, 72 подвержены угрозе вымирания из-за критически малой численности или воздействия факторов окружающей среды, а 24 вида уязвимы. Лишь 20 видов не находятся под угрозой исчезновения. Большинство растений принадлежат к шести семействам: бобовые, злаковые, шиповниковые, астровые, лютиковые и бурачниковые.

Кроме того, ученые составили с помощью Google Earth карту распространения видов для географической привязки информации об их местонахождении с широтой и долготой. На схеме также отметили горячие точки, скопления большого количества эндемиков в одном месте. Многие из них находятся вблизи и на границах России, Монголии, Казахстана и Китая.

Вместе с тем авторы исследования изучили, во всех ли местах есть меры охраны эндемиков. По словам исследователей, в России и Монголии достаточное количество национальных парков и заповедников для охраны видов, тогда как в Китае и Казахстане нужно создавать больше охранных территорий.