Анонсирован пятый роман серии книг «Голодные игры» и фильм по нему

Новая книга Сюзанны Коллинз называется «Восход солнца на жатве», планируется, что она будет опубликована 18 марта 2025 года. Действие книги разворачивается за 24 года до выхода оригинальной трилогии, во время 50-х Голодных игр, известных в истории как Подавление Второй четверти. Писательница заявила, что ее последняя работа посвящена «использованию пропаганды и власти».