Анонсирован пятый роман серии книг «Голодные игры» и фильм по нему

Да пребудет с нами удача: официальный издатель серии книг «Голодные игры» Scholastic объявил о выходе пятой книги медиафраншизы в 2025 году и последующей экранизации романа студией Lionsgate Film — в 2026 году.
Новая книга Сюзанны Коллинз называется «Восход солнца на жатве», планируется, что она будет опубликована 18 марта 2025 года. Действие книги разворачивается за 24 года до выхода оригинальной трилогии, во время 50-х Голодных игр, известных в истории как Подавление Второй четверти. Писательница заявила, что ее последняя работа посвящена «использованию пропаганды и власти».
Действие предыдущих книг происходит в тоталитарном обществе Панем, где людей случайным образом отбирают для участия в ежегодном соревновании на выживание. Писательница однажды рассказала, что на написание своих книг ее вдохновил шотландский философ XVIII века Дэвид Юм и его идея «безоговорочного подчинения».
После выхода романа, планируется экранизация в ноябре 2026 года. Об этом сообщил официальный аккаунт «Голодных игр» в социальной сети X (бывший Twitter).
Ранее киностудия Lionsgate выпустила пять фильмов, основанных на вселенной первых четырех романов. По данным продюсерской компании, общий объем продаж билетов на фильмы превысил $3,3 миллиарда (~ 2 928 538 800 000 рублей) по всему миру. Кроме того, с момента выхода первого романа в 2008 году было продано более 100 миллионов экземпляров четырех книг серии «Голодные игры».
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Кристина Корчанова