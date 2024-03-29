Люк Бессон начал съемки новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера

Отмечается, что сейчас съемочная группа находится в экспедиции в Финляндии, продлится она до июля. По словам Бессона, он намерен снять фильм о бесконечной любви мужчины к женщине, которая длится на протяжении веков.
Как сообщает НСН, сюжет строится вокруг истории князя Владимира, превращенного в вампира в XV веке после смерти супруги. В XIX веке главный герой встречает копию своей жены в Лондоне.
Главные роли в картине исполнят Кристофер Вальц и Калеб Лэндри Джонс.
Ранее, 26 марта, продюсер всех серий фильмов «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил о желании перезапустить франшизу без полюбившихся зрителям актеров. Точных сроков начала работы продюсер не назвал, уточнив, что всё зависит от артистов.