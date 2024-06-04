Эволюция Дракулы: элегантный вампир или монстр-убийца?

Плащ с высоким воротником, острые клыки, приглаженные черные волосы и бледная кожа — таким представляют традиционного графа Дракулу в различных культурах. Хотя такое описание кажется вполне классическим, персонаж, которого сотни раз изображали в кино, театре, видеоиграх и книгах-спин-оффах, постоянно претерпевал изменения. Проследим за эволюцией образа первого вампира и узнаем, в природе вампиров — быть обаятельными красавцами или монстрами-убийцами?
Первый Дракула на сцене Большого театра Дерби
В Большом театре в Дерби в 1924 году состоялась премьера первой официальной пьесы о Дракуле, написанной ирландским актером и драматургом Гамильтоном Дином. Именно она повлияла на то, как Голливуд адаптировал персонажа. Когда поднялся занавес, чудовище из романа Брэма Стокера 1897 года превратилось в элегантную фигуру, расхаживающую по сцене в длинном оперном плаще.
Дерби — это точка отсчета для визуализации графа Дракулы.
Плащ Дракулы — выдумка актера
Эдмунд Блейк, актер, сыгравший Дракулу в 1924 году, выходил на сцену в своем собственном вечернем костюме и плаще с высоким воротником. Плащ был прикреплен к проволоке и подвешен так, чтобы Дракула мог ускользнуть через люк, а другой персонаж желая схватить его, обнаружил бы, что тот исчез. Забавно, что-то, что начиналось как реквизит на сцене в Дерби, осталось в образе первого вампира навсегда.
Попытка первой киноадаптация «Дракулы» и большой скандал
Постановка 1924 года в театре, который сейчас является площадкой для игры в гольф, имела оглушающий успех. Это означало, что вслед должна последовать и первая киноадаптация «Дракулы». Однако реализация проекта была сопряжена с определенными трудностями. Дело в том, что первоначально нужно было добиться согласия Флоренс Стокер — вдовы Брэма. Ситуацию осложняло то, что немного ранее, во Флоренции уже разгорелся спор из-за несанкционированной экранизации «Дракулы» в знаменитом немом фильме Ф. В. Мурнау «Носферату» 1922 года. Поэтому вдова Брэма уже испытывала сильный стресс по этому вопросу.
Несмотря на то, что Флоренс выиграла дело «Носферату», постановив судом, что все копии фильма должны быть уничтожены (к счастью, некоторые из них сохранились), она не получила никаких денег, поскольку компания по производству фильма обанкротилась.
Дракула на Бродвее
Успешная постановка 1924 года была в 1927 году адаптирована Джоном Л. Балдерстоном для Бродвея, где венгерский актер Бела Лугоши сыграл Дракулу. Он идеально вписался в образ, создав каноничного Дракулу в черном плаще и с лакированными угольными волосами.
Первый фильм с каноничным Дракулой
После успеха на бродвее компания Universal купила права на постановку пьесы Дина-Балдерстона. В 1931 году по ней был снят знаменитый фильм о Дракуле с Белом Лугоши в главной роли, который с тех пор повлиял на то, как впоследствии изображали Дракулу и вампиров.
Эволюция образа
В последствии, после игры очаровательного Бела Лугоши, Дракулу и его потомков вампиров начали изображать чрезмерно привлекательно. И, к удивлению, это не противоречит прообразу в Дерби, ведь и там вампир выглядел определенно обаятельно. По словам экспертов, придание Дракуле большего сходства с человеком «было механизмом, позволяющим людям идентифицировать себя с ним и не отпугивать их сразу».
Интересно, каким Дракула станет в новой экранизации Люка Бессона. К съёмкам, кстати, уже приступили. Подробнее — по ссылке.
Кристина Корчанова