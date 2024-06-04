Эволюция Дракулы: элегантный вампир или монстр-убийца?

Постановка 1924 года в театре, который сейчас является площадкой для игры в гольф, имела оглушающий успех. Это означало, что вслед должна последовать и первая киноадаптация «Дракулы». Однако реализация проекта была сопряжена с определенными трудностями. Дело в том, что первоначально нужно было добиться согласия Флоренс Стокер — вдовы Брэма. Ситуацию осложняло то, что немного ранее, во Флоренции уже разгорелся спор из-за несанкционированной экранизации «Дракулы» в знаменитом немом фильме Ф. В. Мурнау «Носферату» 1922 года. Поэтому вдова Брэма уже испытывала сильный стресс по этому вопросу.