Зрение может «предсказать» деменцию за годы до постановки диагноза

Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что потеря зрительной чувствительности может предсказать слабоумие за 12 лет до постановки диагноза «деменция». Работа опубликована в журнале Scientific Reports.
Ученые отслеживали состояние здоровья 8 623 здоровых людей из Англии. В начале эксперимента участники проходили тесты на зрительную чувствительность, например, им нужно было нажать на кнопку, как только на экране с точками появлялся треугольник.
Через семь лет после начала наблюдений у 537 человек развилась деменция. Оказалось, что это были те, кто показал невысокую скорость зрительной реакции в тесте.
Ученые рассказали, что проблемы со зрением могут быть ранними показателями снижения когнитивных способностей, поскольку токсические амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера, могут сначала поражать области мозга, связанные со зрением; при этом области, отвечающие за память, повреждаются по мере прогрессирования заболевания.
Поскольку зрительная чувствительность связана с слабоумием, ученые проверяют, поможет ли улучшить когнитивные способности зрительная гимнастика. Предыдущие исследования показали, что движение глаз действительно может положительно повлиять память. Так, это может объяснить тот факт, что в одной из работ специалисты отметили увеличение показателя запоминания и уменьшение риска развития деменции у тех, кто часто смотрит телевизор или читает книги.
Читающие люди, как правило, дольше учатся, а хорошее образование обеспечивает мозг резервными возможностями. Из-за этого его повреждения имеют менее отрицательный эффект.
В других исследованиях было обнаружено, что быстрые движения глаз слева направо и наоборот за одну секунду улучшают автобиографическую память. Некоторые ученые предполагают, что такие манипуляции благотворно влияют только на правшей, но почему так происходит, пока что остается загадкой.
Специалисты подчеркнули, что пока что отслеживание движения глаз в качестве инструмента диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера невозможно вне лаборатории.
Ранее стало известно, что контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера.
Анна Морозова