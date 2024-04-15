Зрение может «предсказать» деменцию за годы до постановки диагноза

Поскольку зрительная чувствительность связана с слабоумием, ученые проверяют, поможет ли улучшить когнитивные способности зрительная гимнастика. Предыдущие исследования показали, что движение глаз действительно может положительно повлиять память. Так, это может объяснить тот факт, что в одной из работ специалисты отметили увеличение показателя запоминания и уменьшение риска развития деменции у тех, кто часто смотрит телевизор или читает книги.