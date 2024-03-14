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Стало известно, что контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера

Американские нейробиологи из Вашингтонского университета изучили связь между контузиями из-за взрывов в зонах боевых действий и развитием нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.
Источник: РИА "Новости"

Ученые проанализировали уровни белка в спинномозговой жидкости 51 американского ветерана войн в Афганистане и Ираке. Каждый из них за время службы получил около 20 черепно-мозговых травм (ЧМТ) из-за воздействия ударных волн при взрывах.

Оказалось, что в организмах бывших военнослужащих, контуженных взрывами, были обнаружены характерные изменения в определенных белках. Такие же изменения происходят у людей с развивающейся болезнью Альцгеймера.

"Снижение уровня бета-амилоида 42 — самое раннее обнаруживаемое изменение, вызванное болезнью Альцгеймера, которое можно обнаружить у когнитивно нормального человека.

Изменения могут проявиться за 20 лет до появления симптомов. Таким образом, у пациента может быть болезнь Альцгеймера, но при этом он 20 лет не будет иметь никаких проблем с памятью или функциями мышления", — отметила старший автор исследования, профессор Элейн Пескинд.