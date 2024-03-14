Стало известно, что контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера

Изменения могут проявиться за 20 лет до появления симптомов. Таким образом, у пациента может быть болезнь Альцгеймера, но при этом он 20 лет не будет иметь никаких проблем с памятью или функциями мышления", — отметила старший автор исследования, профессор Элейн Пескинд.