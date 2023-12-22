Зоозащитники Юты поделились видео «летящих» оленей

Отдел ресурсов дикой природы штата Юта поделился видео с необычными летающими оленями. Они не тащат сани Санты, но вполне спокойно относятся к перелетам.

В своих социальных сетях сотрудники организации поделились видео, на котором вертолет переносит трех оленей одновременно. Как передает UPI, так животных доставляют в зону для оценки состояния их здоровья.

«Каждую зиму наши биологи ловят и надевают GPS-ошейники примерно на 1200 оленей по всему штату», — говорится в сообщении Отдела. Отмечается, что после оценки животных вернут в естественную среду обитания, а в этот раз планируется осмотр еще как минимум 40 особей.