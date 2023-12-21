Трапеза троицы пятнистых оленей попала в фотоловушку нацпарка

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео с троицей пятнистых оленей. Животные наслаждаются зимним лакомством — льдом.

По словам сотрудников нацпарка, видео с оленями публикуются в соцсетях «Земли леопарда» неспроста. Все дело в том, что на территории заповедника более 23 тысяч пятнистых оленей.

А еще 1600 косуль, 2900 кабанов, два вида «саблезубых» копытных — кабарга и водяной олень. Периодически отмечается краснокнижный амурский горал, единичными заходами фиксируется изюбрь.

Пятнистый олень — крупное копытное, которое играет важную роль в экосистеме юго-запада Приморского края. В прошлом поголовье уменьшилось из-за охоты, пожаров и хозяйственного освоения края.

Согласно новейшему учету, на сегодняшний день по всему российскому ареалу дальневосточного леопарда в юго-западном Приморье обитает более 28 тысяч пятнистых оленей. Это на 21% больше, чем в 2019 году.

Недавно «аквапати» пятнистых оленей попало в фотоловушку нацпарка. На редких кадрах в лесном озере плавают более 15 копытных.

Олеся Маевская