Знаменитый живописный водопад в Китае оказался «искусственным»

Сначала вирусное видео об открытии было раскритиковано как фейковое, но позже некоторые официальные источники признали, что водопад немного увеличен, чтобы обеспечить приятные впечатления туристам, независимо от природных факторов. По-видимому, водопад Юньтай не очень впечатляет в сухой сезон, поэтому китайские власти решили помочь ему с помощью нескольких насосов и труб, чтобы туристы приезжали сюда круглый год.