Знаменитый живописный водопад в Китае оказался «искусственным»

Водопад Юньтай (Yuntai Waterfall) — самое популярное живописное место в горах, которое ежегодно привлекает миллионы туристов. В северо-центральной провинции Хэнань в Китае он имеет высокий рейтинг, присвоенный Министерством культуры и туризма страны.
Несмотря на то, что Юньтай является самым высоким водопадом в Азии (отвесная высота — 314 метров), одному китайскому блогеру недавно удалось подняться на его вершину. Там он заметил большие металлические трубы, по которым вода подается в водопад для усиления эффекта. Молодой человек снял увиденное на видео и поделился им в интернете.
Сначала вирусное видео об открытии было раскритиковано как фейковое, но позже некоторые официальные источники признали, что водопад немного увеличен, чтобы обеспечить приятные впечатления туристам, независимо от природных факторов. По-видимому, водопад Юньтай не очень впечатляет в сухой сезон, поэтому китайские власти решили помочь ему с помощью нескольких насосов и труб, чтобы туристы приезжали сюда круглый год.
Также стало известно, что расположенный выше по течению источник воды, питающий водопад Юньтай, находится в провинции Шаньси, в то время как сам водопад находится в провинции Хэнань. В какой-то момент власти провинции Шаньси построили водохранилище, чтобы перекрыть подачу воды, поэтому единственным способом поддерживать водопад Юньтай в прежнем состоянии стали водяные насосы.
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Кристина Корчанова