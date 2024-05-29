Как выглядит самая маленькая тюрьма из Книги рекордов Гиннесса

На острове Сарк нет ни машин, ни дорог, ни уличных фонарей, но есть небольшая тюрьма, построенная в 1856 году. Она используется до сих пор, хотя и состоит всего из двух крошечных камер — одна размером 1,8 м на 1,8 м, а другая 1,8 м на 2,4 м. В этих двух камерах есть только маленькие кровати из деревянных реек с тонкими матрасами. Сегодня в них также появилось электричество и отопление, однако окон по-прежнему нет.