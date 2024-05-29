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Как выглядит самая маленькая тюрьма из Книги рекордов Гиннесса

На острове Сарк, самом маленьком среди Нормандских островов, расположенном между Францией и Англией, находится крошечная тюрьма, использующаяся до сих пор — в ней всего две камеры.

Источник: Sark Estate

На острове Сарк нет ни машин, ни дорог, ни уличных фонарей, но есть небольшая тюрьма, построенная в 1856 году. Она используется до сих пор, хотя и состоит всего из двух крошечных камер — одна размером 1,8 м на 1,8 м, а другая 1,8 м на 2,4 м. В этих двух камерах есть только маленькие кровати из деревянных реек с тонкими матрасами. Сегодня в них также появилось электричество и отопление, однако окон по-прежнему нет.

Официально заключенные могут содержаться в маленькой тюрьме не более двух дней, после чего они должны быть переведены в более просторные тюремные помещения на соседнем острове Гернси.

На самом острове Сарк длиной чуть менее 5 километров и шириной 1,6 километра обитает менее 600 человек. Правоохранительные органы острова нечасто получают сообщения о преступлениях, но технически тюрьма все еще функционирует, и время от времени в камеры попадают шумные туристы или нетрезвые местные жители.

Самым известным заключенным тюрьмы Сарк был Андрес Гардес, безработный французский физик-ядерщик, который считал себя законным наследником и владельцем острова Сарк. Поскольку никто не воспринял его заявления всерьез, он решил вторгнуться на остров армией из одного человека. Он обклеил остров плакатами, объявляющими о его вторжении, поэтому, когда он, наконец, прибыл на Сарк с полуавтоматической винтовкой, дежурный констебль ударил его по лицу и обезоружил. Он был арестован, а его вторжение сорвано.

Про самые шумные ограбления XXI века читайте по ссылке.

Кристина Корчанова