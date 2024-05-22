«Великое ограбление поезда»: самые крупные кражи 21 века

Шокированным пассажирам оставалось только смотреть, как в темноту уходит их поезд. Налетчики тем временем начали орудовать в почтовом вагоне. Его единственный пассажир, курьер Уиллер, отказался открывать сейф. Бедолагу выбросили под откос. Денежный улов преступников составил 97 тысяч долларов. Также они захватили облигации и золото. Налетчиков поймали не сразу. Это сделали много позднее, когда счет по ограбленным поездам стал приближаться к десяти. Сегодня в честь памятной даты вспомним самые крупные ограбления 21 века.