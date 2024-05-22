«Великое ограбление поезда»: самые крупные кражи 21 века

22 мая 1868 года, в американском штате Индиана произошло знаменитое «Великое ограбление поезда». На маленькой станции Marshfield машинист остановил состав, чтобы заправить паровоз водой. Тут-то его и поджидали братья Рено (по одним данным — 7 человек, по другим — 12). Они были известны своим пристрастием к ограблению поездов. Банда оглушила машиниста молотком и выбросила из паровоза.
Шокированным пассажирам оставалось только смотреть, как в темноту уходит их поезд. Налетчики тем временем начали орудовать в почтовом вагоне. Его единственный пассажир, курьер Уиллер, отказался открывать сейф. Бедолагу выбросили под откос. Денежный улов преступников составил 97 тысяч долларов. Также они захватили облигации и золото. Налетчиков поймали не сразу. Это сделали много позднее, когда счет по ограбленным поездам стал приближаться к десяти. Сегодня в честь памятной даты вспомним самые крупные ограбления 21 века.
1. Похищение вина в Испании
В октябре 2021 года пара грабителей — он и она — унесли из погребов испанского ресторана «Атрио» вина примерно на 750 тысяч евро. У заведения, кстати, три звезды «Мишлен».
Расследование показало, что кражу спланировали в мельчайших деталях. Пока женщина (между прочим, экс-королева красоты из Румынии) отвлекала сотрудника на ресепшн, мужчина поддельным ключом открыл погреб ресторана и вынес оттуда 45 бутылок редчайшего вина в спортивной сумке. Общий ущерб «Атрио» составил 1,6 млн евро, и эта кражу назвали «винным ограблением века».
В марте 2023 грабителей нашли, но без бутылок. Их они, вероятно, отправили заказчикам кражи или спрятали в качестве капитала на жизнь после выхода на свободу. Преступникам дали 4 года тюрьмы. Также их обязали возместить убытки ресторану в размере 753 454 евро.
2. Кража ювелирных украшений в Каннах
В 2013 году в отеле Carlton в Каннах (самый роскошный на Лазурном Берегу) грабитель украл около 120 млн евро. Он вооружился, вошел в здание и за минуту вынес оттуда чемодан с драгоценностями. В тот день в отеле проходила выставка работ мировых ювелиров, поэтому там оказались многие шедевры ювелирного дела, включая редкие розовые и желтые алмазы, сапфиры, изумруды. Это одно из немногих преступлений, присвоенное банде «Розовая пантера».
3. Ограбление инкассаторской машины Сбербанка
В 2009 году в Перми один из инкассаторов, Александр Шурман, угрожая пистолетом коллегам, забрал из машины 250 млн рублей. Он заставил напарников отогнать авто в лес, запер их в задней кабине, выгрузил деньги к себе и скрылся. Инкассаторская машина принадлежала Сбербанку, в котором преступник работал с 1973 года.
4. Похищение ювелирных изделий в Амстердаме
В 2005 году преступная банда под видом персонала аэропорта Амстердама украла ювелирные изделия более чем на 80 млн долларов. Преступники угнали бронированный грузовик с бриллиантами из повышенной зоны безопасности воздушной гавани. Украшения должны были загрузить в самолет до Антверпена.
Некоторые бриллианты позднее нашли в автомобиле, на котором уехали преступники, но драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов пропали.
5. Ограбление парижского музея современного искусства
В 2001 году из парижского музея современного искусства украли произведения искусства. Преступники подошли к черному входу здания, прорезали отверстие в окне первого этажа и проникли в музей. Сигнализация по непонятным причинам не сработала, а охрана даже не заметила, как уносили картины.
Первоначально заявлялось, что общая стоимость украденного достигает 500 млн евро, но позже оказалось, что цена на них равна лишь 100 млн евро.
Айгуль Сабитова