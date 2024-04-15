Знаменитую австралийскую сороку Молли вернули ее другу-бультерьеру Пегги

О том, что зоозащитники разлучили подружившихся сороку Молли и стаффордширского бультерьера Пегги, общественность узнала в начале апреля. Как рассказали блогеры из Голд-Коста, они нашли Молли еще птенцом после того, как она выпала из гнезда в ближайшем парке. Пернатую выкормили и выпустили на свободу, но птица к тому моменту привязалась к их собаке. Так Молли прожила с ними с 2020 года.