Знаменитую австралийскую сороку Молли вернули ее другу-бультерьеру Пегги

Сорока Молли и ее друг стаффордширский бультерьер Пегги из Австралии воссоединились спустя 45 дней разлуки. Об этом сообщается в блоге животных в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Хозяева Молли, Пегги и еще одной собаки по кличке Руби Джульет Уэллс и Риз Мортенсен опубликовали семейный портрет в полном составе. За три часа снимок набрал более 57 тыс. лайков. Уэллс и Мортенсен рассказали, что забрали птицу в отделе департамента окружающей среды и охраны наследия Квинсленда и привезли домой. Бультерьеры радостно встретили пернатую подругу.
Владельцы собак признались, что их переполняют эмоции, и поблагодарили всех неравнодушных. Особенную благодарность супруги выразили премьер-министру Квинсленда Стивену Майлзу — именно после его реакции удалось получить лицензию на содержание птицы в домашних условиях.
О том, что зоозащитники разлучили подружившихся сороку Молли и стаффордширского бультерьера Пегги, общественность узнала в начале апреля. Как рассказали блогеры из Голд-Коста, они нашли Молли еще птенцом после того, как она выпала из гнезда в ближайшем парке. Пернатую выкормили и выпустили на свободу, но птица к тому моменту привязалась к их собаке. Так Молли прожила с ними с 2020 года.
Летом 2023 года к ним впервые пришли сотрудники Министерства окружающей среды Квинсленда. Оказалось, что австралийская сорока — местный вид, который может жить до 30 лет и по закону не может находиться в неволе как домашний питомец. Для содержания сороки дома требуется разрешение и спецподготовка, поясняют местные правила SBS Australia.
Уэллс и Мортенсен пытались объяснить, что птица не совсем домашняя: сорока могла улететь на время и вновь вернуться, то есть была приспособлена для жизни в дикой природе. Супруги запустили процесс подачи заявки на разрешение содержания Молли, но подать документы им удалось только в январе 2024 года. Они были вынуждены отдать сороку 1 марта 2024 года, когда чиновники-зоозащитники пришли к ним снова.
За несколько лет птица и собака стали звездами соцсетей — хозяева публиковали фото и видео животных. За их невероятной дружбой наблюдают 840 тыс. интернет-пользователей.
Спустя неделю после предания проблемы огласке в Министерстве окружающей среды штата заявили, что оформят владельцам собаки разрешение оставить у себя птицу.