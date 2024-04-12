Знаменитая австралийская сорока Молли воссоединится с бультерьером Пегги

Австралийская сорока — местный вид, который может жить до 30 лет и по закону не может находиться в неволе как домашний питомец. Для содержания сороки дома требуется разрешение и спецподготовка, поясняет местные правила SBS Australia. Супруги из Голд-Коста рассказали, что нашли Молли еще птенцом после того, как она выпала из гнезда в ближайшем парке. Пернатую выкормили и выпустили на свободу, но у птицы возникла привязанность к домашней собаке. Молли была с ними с 2020 года. Сотрудники Министерства окружающей среды Квинсленда впервые пришли к ним летом 2023 года. Тогда Уэллс и Мортенсен запустили процесс подачи заявки на разрешение содержания Молли. Подать заявку им удалось только в январе 2024 года. Они все же были вынуждены отдать сороку 1 марта 2024 года, когда чиновники-зоозащитники пришли к ним снова.