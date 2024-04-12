Знаменитая австралийская сорока Молли воссоединится с бультерьером Пегги

Сорока Молли воссоединится со стаффордширским бультерьером Пегги. Власти австралийского штата Квинсленд готовятся вернуть птицу в дом, который она делит с собакой и ее владельцами — супругами Джульеттой Уэллс и Рисом Мортенсеном, живущими в городке Голд-Кост на восточном побережье страны. Об этом сообщила телекомпания SBS Australia.
Несколько месяцев назад сороку изъяли из «семьи», за знаменитую пару четвероногой и крылатой переживали многие австралийцы. В итоге к решению вопроса подключился премьер Квинсленда Стивен Майлз, на днях он поделился сообщением в социальной сети X (предыдущее название — Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России), что Министерство окружающей среды оформляет владельцам собаки разрешение оставить у себя и птицу из дикой природы.
«Это хорошая новость и означает, что Молли очень скоро сможет вернуться домой», — написал Майлз.
Информацию подхватили медиа, а австралийские телеканалы вновь опубликовали кадры трогательной дружбы, которая сделала птицу и собаку знаменитыми на весь мир.
На видео видно, как Молли следит за гигиеной и заботливо вычищает остатки еды из пасти Пегги, а когда парочка отдыхает, то мелкий друг укрывает пса своим крылом. Сорока уверенно разгуливает по дому, сопровождая свою подругу, и свободно идет на руки к хозяевам Пегги.
Австралийская сорока — местный вид, который может жить до 30 лет и по закону не может находиться в неволе как домашний питомец. Для содержания сороки дома требуется разрешение и спецподготовка, поясняет местные правила SBS Australia. Супруги из Голд-Коста рассказали, что нашли Молли еще птенцом после того, как она выпала из гнезда в ближайшем парке. Пернатую выкормили и выпустили на свободу, но у птицы возникла привязанность к домашней собаке. Молли была с ними с 2020 года. Сотрудники Министерства окружающей среды Квинсленда впервые пришли к ним летом 2023 года. Тогда Уэллс и Мортенсен запустили процесс подачи заявки на разрешение содержания Молли. Подать заявку им удалось только в январе 2024 года. Они все же были вынуждены отдать сороку 1 марта 2024 года, когда чиновники-зоозащитники пришли к ним снова.
После изъятия Молли из приемной семьи поклонники дружбы собаки и птицы создали петицию, собрав более 130 тыс. подписей, и отправили ее в Министерство окружающей среды с призывом вернуть сороку паре из Голд-Коста и ее четвероногой приятельнице. Реакция была настолько масштабной, что к решению проблемы подключился премьер Квинсленда Стивен Майлз, который охотно давал комментарии по этому поводу.
Сейчас у парочки Молли — Пегги есть собственные страницы в соцсетях и даже отдельный сайт, рассказывающий историю нежной дружбы. Здесь же супруги-владельцы заодно предлагают к покупке сувениры с изображением питомцев: настенные календари, открытки, майки. А все фанаты австралийских друзей с нетерпением ждут их воссоединения. Сегодня супруги показали в соцсетях новое фото Молли, которое им прислали сотрудники из зооопеки, отметив, что в разлуке с птицей вся семья, включая Пегги, грустит уже 43 дня.