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17:21 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место — у лекарств от ожирения, которое открывает новые горизонты исследований.

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Источник: Freepik

Редакция Science — рецензируемого журнала Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), одного из самых авторитетных научных изданий наряду с Nature — составила список прорывов 2023 года. Главным признано исследование препаратов от ожирения на базе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), открытого еще в 1980-х и впоследствии применяемого в лечении диабета. Долгое время эффективного и безопасного медикаментозного метода лечения этой болезни не существовало.

«Эти лекарства имитируют синтезируемый в кишечнике гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), меняют сферу медицины, поп-культуру и даже глобальные фондовые рынки. Агонисты рецептора GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, приводят к значительной потере веса с преимущественно управляемыми побочными эффектами. Клинические испытания, проведенные в 2023 году, показали, что они также ослабляют симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов», — объяснили свой выбор в Science.

Остальной список прорывов 2023 года по версии Science (категория Runners-Up, то есть «Занявшие второе место») выглядит так:

  • Получены свидетельства ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.
  • Ученые начали поиски запасов геологического водорода — возобновляемого, экологически чистого топлива.
  • ИИ впервые предсказал погоду точнее метеорологов.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендовала новую вакцину R21/Matrix-M для профилактики малярии у детей.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое лекарство для лечения болезни Альцгеймера — леканемаб: оно замедляет снижение когнитивных функций у людей с ранней стадией заболевания.
  • Получены новые данные о том, что люди жили в Америке во время ледникового периода.
  • Астрономы впервые заметили длинные гравитационные волны сверхмассивных черных дыр.
  • В результате забастовок начинающие ученые добились улучшения условий труда.
  • Несколько команд ученых получили возможность использовать суперкомпьютер Frontier на базе AMD Ок-Риджской национальной лаборатории — первый официально признанный экзафлопсный суперкомпьютер в мире — в своих исследованиях.

Недавно журнал Time назвал человека года.

Олеся Маевская

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