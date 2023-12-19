Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года
Первое место — у лекарств от ожирения, которое открывает новые горизонты исследований.
Первое место — у лекарств от ожирения, которое открывает новые горизонты исследований.
Редакция Science — рецензируемого журнала Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), одного из самых авторитетных научных изданий наряду с Nature — составила список прорывов 2023 года. Главным признано исследование препаратов от ожирения на базе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), открытого еще в 1980-х и впоследствии применяемого в лечении диабета. Долгое время эффективного и безопасного медикаментозного метода лечения этой болезни не существовало.
«Эти лекарства имитируют синтезируемый в кишечнике гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), меняют сферу медицины, поп-культуру и даже глобальные фондовые рынки. Агонисты рецептора GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, приводят к значительной потере веса с преимущественно управляемыми побочными эффектами. Клинические испытания, проведенные в 2023 году, показали, что они также ослабляют симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов», — объяснили свой выбор в Science.
Остальной список прорывов 2023 года по версии Science (категория Runners-Up, то есть «Занявшие второе место») выглядит так:
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Олеся Маевская