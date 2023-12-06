15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге «человек года», сообщило в среду публикующее ежегодный рейтинг издание Time.

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Обладательница многочисленных наград Грэмми певица «имела потрясающий год», отметили организаторы рейтинга. Свифт совершает мировое турне Eras tour, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Сама Тейлор, по данным открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.

Тейлор возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.

Time публикует номер с «человеком года» на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя «почетного» звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2022 году звания «человек года» завоевал «дух Украины» и Владимир Зеленский, в том году он не вошел в шорт-лист рейтинга.

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