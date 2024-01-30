Жители Куйбышева нашли способ борьбы с нашествием косуль

Глава Министерства природы Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем Telegram-канале, что город Куйбышев власти огородили сеном.
В декабре и январе в Омске уже наблюдалось шествие косуль. Шестернин пообещал не допустить такой же ситуации и добавил, что город «принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль». По его словам, животные «не переплывут “куйбышевскую Сену”», а вместо этого «сыто утонут в крепком и теплом сне».
Министр также рассказал, что сотрудники приступили к круглосуточному патрулированию на лыжах и снегоходах. С воздуха вблизи Куйбышева за ситуацией наблюдают при помощи дронов.
Для борьбы с дикими животными используют и технику. Так, в Японии появились роботы-волки для отпугивания кабанов, оленей, обезьян и медведей.
Анна Морозова