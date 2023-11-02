В Японии на борьбу с дикими животными вышли роботы-волки

В последнее время в Японии дикие животные, такие как кабаны, олени, обезьяны и медведи, вторгаются на территорию, где живут люди. Они наносят вред сельскому хозяйству и весьма опасны для человека. Поэтому изобретатели компании Ohta Seiki сконструировали роботов-волков.

Как передает AbcNews, по всей стране передвигаются 180 роботов для устрашения хищников. Конструкции имеют красные глаза-светодиоды, облачены в шкуру, напоминающуюу волчью, и оснащены динамиками для воспроизведения звуков лая, воя и выстрелов.

Несмотря на устрашающий вид, дикие животные будут пугаться роботов только первое время. По словам ученых, хищников могут напугать огни и шум, но они быстро привыкнут к этому. Как только большая часть кабанов, оленей, обезьян и медведей осознает отсутствие реальной опасности, механизм станет бесполезен.

Ранее ученые МГУ улучшили версию робота-собаки.