В Японии на борьбу с дикими животными вышли роботы-волки
Они имеют красные глаза-светодиоды и оснащены рупорами.
Они имеют красные глаза-светодиоды и оснащены рупорами.
В последнее время в Японии дикие животные, такие как кабаны, олени, обезьяны и медведи, вторгаются на территорию, где живут люди. Они наносят вред сельскому хозяйству и весьма опасны для человека. Поэтому изобретатели компании Ohta Seiki сконструировали роботов-волков.
Как передает AbcNews, по всей стране передвигаются 180 роботов для устрашения хищников. Конструкции имеют красные глаза-светодиоды, облачены в шкуру, напоминающуюу волчью, и оснащены динамиками для воспроизведения звуков лая, воя и выстрелов.
Несмотря на устрашающий вид, дикие животные будут пугаться роботов только первое время. По словам ученых, хищников могут напугать огни и шум, но они быстро привыкнут к этому. Как только большая часть кабанов, оленей, обезьян и медведей осознает отсутствие реальной опасности, механизм станет бесполезен.
Анна Морозова