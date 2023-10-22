Ластится и дает лапу. Ученые МГУ улучшили версию российского робота-собаки

А еще робопес стал более мобильным и маневренным, устойчивым. На скорости 3,5 км/ч он может даже рысью бежать. А управлять им довольно просто с помощью обычного джойстика.

Вдохновляясь достижениями зарубежных роботов, мы решили попробовать создать отечественный аналог. Однако задача перед нами стояла весьма нетривиальная — сконструировать робота с нуля. Антон Рогачев инженер МГУ

«А это подразумевает под собой не только написание программного обеспечения, но и выпуск необходимых деталей. К слову сказать, большую часть важных элементов: моторы, редукторы, приводы мы производим сами», — рассказывает Aif.ru историю создания шагающего робота ведущий инженер НИИ механики МГУ Антон Рогачев.

Мне было очень интересно увидеть чудо техники лично, о чем в телефонном разговоре с Антоном, я, конечно, сказала. Он согласился и назначил встречу.

Лаборатория — будто декорации к научно-фантастическому фильму об ученых-изобретателях. Моторы, платы, колесные, шагающие роботы, мониторы, кинескопы. Навстречу мне идет робопес, цокая механическими лапами по паркету, будто копытцами.

«Знакомьтесь, это МОРС — малый образовательный робот-собака. Ему чуть меньше месяца», — представляет робопса Антон, уточняя, что в научных кругах такая формулировка считается дилетантской. — Правильно называть его шагающим роботом".

Конечно, для ученых МОРС — объект для исследований и научной работы, а для простого обывателя, такого как я, прежде всего, мимимишный механический щенок: он ластиться, прыгает и даже дает лапу.

«Да, все хотят погладить, поиграть с ним, — улыбается Антон. — Но умилительность — это, конечно, не основная его функция. Нами создана база, на основе которой в будущем ученые и студенты смогут делать свои разработки, собирать собственные модификации. В отличие от образца 2021 года, это полностью технологичная модель, у нее электроника систематизирована, корпус сборно-разборный».

Антон поясняет для того, чтобы робопес мог дать лапу, требуется написать всего несколько строчек кода, а вот поставить на ноги, держать равновесие и научить ходить его может сложная программа, написание которой заняло немало времени.

«То есть, если нужно, мы теперь довольно легко научим его садиться на задние лапы, или распознавать людей. Для этого нужно установить камеры, прописать программу. Пока такой потребности нет, но, если будет запрос — осуществим», — поясняет мой собеседник.

В планах ученых развивать механику, электронику, программное обеспечение робопса, чтобы по спектру возможностей он стал не хуже зарубежных аналогов: по лестнице ходил, бегал быстрее, работал стабильнее. Впереди МОРСа ждет новое испытание — зима.

«Как выпадет снег, отправимся с ним на прогулку. Важно понять, как он поведет себя на скользкой, неровной поверхности. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления», — отмечает Рогачев.

В конце встречи интересуюсь, а возможно ли допустить, что кто-то сможет скопировать, украсть разработку ученых МГУ.

«Скопировать точно не смогут. Все исходники у нас, плюс, как я говорил, часть комплектующих производится на нашей базе. Воссоздать аналог будет весьма проблематично. Ну, а мы сами свое детище никому отдавать и продавать не собираемся. Ведь это наша гордость. Уверен, пройдет не так много времени, представим новую модель и позовем вас в гости», — уверенно говорит Антон.