Жители городов утрачивают способность переваривать растительную пищу

Международная команда ученых изучила около двух тысяч образцов экскрементов древних людей, живших более двух тысяч лет назад, современных приматов и человека. Исследователям удалось идентифицировать 25 геномов бактерий жвачных животных и еще 22 людей. Анализ показал, что у последних были четыре отдельные группы видов микроорганизмов, способных переваривать целлюлозу.
Целлюлоза — основной компонент клеточных стенок растений и пищевых растительных волокон. В микробиоме кишечника как древних, так и современных людей были обнаружены три вида бактерий, способных разлагать органическое вещество. Однако распространенность микроорганизмов менялась в зависимости от питания.
Так, у современных охотников-собирателей и сельских жителей было обнаружено 20% видов бактерий от численности всего микробиома, способных перерабатывать растительные волокна. У людей, проживающих в промышленно развитых центрах, этот показатель был на уровне менее 5%.
Ученые сделали следующий вывод: чем больше клетчатки присутствовало в рационе той или иной культуры, тем разнообразнее был микробиом, способный ее переваривать. То есть чем сильнее человек привязан к городской среде, тем меньше в его организме бактерий для переработки растительных волокон.
Ранее ученые выяснили, что пищевые добавки с клетчаткой могут улучшить работу мозга.
Анна Морозова