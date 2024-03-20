Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители городов утрачивают способность переваривать растительную пищу

Все дело в нехватке клетчатки.

Источник: Freepik.com

Международная команда ученых изучила около двух тысяч образцов экскрементов древних людей, живших более двух тысяч лет назад, современных приматов и человека. Исследователям удалось идентифицировать 25 геномов бактерий жвачных животных и еще 22 людей. Анализ показал, что у последних были четыре отдельные группы видов микроорганизмов, способных переваривать целлюлозу.

Целлюлоза — основной компонент клеточных стенок растений и пищевых растительных волокон. В микробиоме кишечника как древних, так и современных людей были обнаружены три вида бактерий, способных разлагать органическое вещество. Однако распространенность микроорганизмов менялась в зависимости от питания.

Так, у современных охотников-собирателей и сельских жителей было обнаружено 20% видов бактерий от численности всего микробиома, способных перерабатывать растительные волокна. У людей, проживающих в промышленно развитых центрах, этот показатель был на уровне менее 5%.

Ученые сделали следующий вывод: чем больше клетчатки присутствовало в рационе той или иной культуры, тем разнообразнее был микробиом, способный ее переваривать. То есть чем сильнее человек привязан к городской среде, тем меньше в его организме бактерий для переработки растительных волокон.

Ранее ученые выяснили, что пищевые добавки с клетчаткой могут улучшить работу мозга.

Анна Морозова