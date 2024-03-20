Жители городов утрачивают способность переваривать растительную пищу

Ученые сделали следующий вывод: чем больше клетчатки присутствовало в рационе той или иной культуры, тем разнообразнее был микробиом, способный ее переваривать. То есть чем сильнее человек привязан к городской среде, тем меньше в его организме бактерий для переработки растительных волокон.