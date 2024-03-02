Пищевые добавки с клетчаткой могут улучшить работу мозга, выяснили ученые

Исследование показало, что существенных изменений в мышечной силе за время эксперимента не произошло. Тем не менее, испытуемые, принимавшие добавки с клетчаткой, показали лучшие результаты в тестах на оценку когнитивных способностей. В частности, прием таблеток с клетчаткой положительно коррелировал с улучшением памяти, скорости реакции и обработки информации.