Житель Румынии собрал самую большую коллекцию телефонов

Житель Румынии Андрей Билби Арджентис собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об это сообщается на официальном сайте Книги.

Коллекция состоит из 3456 гаджетов, что на 677 больше, чем у предыдущего рекордсмена. Для их хранения Андрей выделил в гостиной полки, которые разместились на трех стенах. Там есть как устаревшие модели, так и новинки.

Во время подсчета устройств эксперты не учитывали дубликаты моделей. В список вошли только уникальные экземпляры каждого телефона, которые появлялись у мужчины в доме с 2018 года.

Недавно на Филиппинах был побит еще один интересный рекорд. Там работники одной из компаний сделали самое большое в мире «матрасное домино».

Анна Морозова