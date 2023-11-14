Побит рекорд по самому большому «матрасному домино» в мире
Процесс занял 20 минут.
Процесс занял 20 минут.
В книге рекордов Гиннеса зафиксирован новый рекорд по «матрасному домино» с людьми. Таким образом филлипинская компания по производству матрасов решила отпраздновать 55-летний юбилей.
В установлении рекорда было задействовано 2355 сотрудников: они выстроились в несколько рядов и падали друг на друга. Такое число участников выбрали неслучайно — 23 соответствует текущему году, а 55 — годам деятельности фирмы.
Процедура заняла в общей сложности 20 минут, а старт «матрасному безумию» дал генеральный директор фирмы Нати Ченг. Все матрасы, использованные в установке рекорда, затем передали на благотворительность.
Недавно в Уганде поставили мировой рекорд по непрерывным аплодисментам.
Олеся Маевская