Побит рекорд по самому большому «матрасному домино» в мире

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-23712441&id=456281040&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В книге рекордов Гиннеса зафиксирован новый рекорд по «матрасному домино» с людьми. Таким образом филлипинская компания по производству матрасов решила отпраздновать 55-летний юбилей.

В установлении рекорда было задействовано 2355 сотрудников: они выстроились в несколько рядов и падали друг на друга. Такое число участников выбрали неслучайно — 23 соответствует текущему году, а 55 — годам деятельности фирмы.

Процедура заняла в общей сложности 20 минут, а старт «матрасному безумию» дал генеральный директор фирмы Нати Ченг. Все матрасы, использованные в установке рекорда, затем передали на благотворительность.

Недавно в Уганде поставили мировой рекорд по непрерывным аплодисментам.