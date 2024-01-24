«Жевательная резинка» показала рацион подростков каменного века

На «жевательных резинках» возрастом десять тысяч лет международная команда ученых обнаружила отчетливые следы зубов. Изучив ДНК, полученную из находок, специалисты смогли определить, какой диеты придерживались древние люди и насколько здоровой была их полость рта. Исследование опубликовано в журнале в Scientific Reports.

Комочки «жевательной резинки» были найдены 30 лет назад рядом с костями на 9700-летнем археологическом участке Хусеби-Клев к северу от Гетеборга на западе Швеции. Все они сделаны из кусочков березовой коры и черной смолы, похожей на деготь.

Вероятнее всего, охотники-собиратели жевали смолу, чтобы использовать ее в качестве клея для изготовления инструментов и оружия. Также возможно, что «жевательная резинка» просто нравилась древним людям или они считали ее очень полезной, имеющей какое-то лечебное назначение.

Смолу использовали как женщины, так и мужчины. Но, по мнению ученых, чаще всего ее жевали подростки. В этом было какое-то возрастное проявление, благодаря которому теперь специалисты смогли определить рацион их питания. При помощи ДНК эксперты определили, что дети употребляли форель, оленину и лесные орехи. Также были обнаружены следы яблок, утки и мяса лисы.

Кроме того, в одном кусочке, который жевала девочка-подросток, ученые нашли бактерии, указывающие на тяжелый случай пародонтита — тяжелой инфекции десен.

Ранее ученые рассказали, что водоросли были обычным продуктом питания в Европе более тысячи лет назад.

Анна Морозова