Женские права в небе: выбор места в самолете

На днях индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo Airlines предложила своим пассажиркам новую опцию при бронировании места — им можно посмотреть, на каких из занятых мест уже сидят женщины.
Авиаперевозчик работает в Индии с 2006 года и поддерживает более 2000 внутренних и международных направлений. В своем заявлении для CNN компания сообщила, что опция доступна как одиноким пассажиркам, так и для семейных билетов, и снабдила текст хэштегом #GirlPower.
«Мы рады представить новую опцию, которая поможет сделать авиаперелеты для наших пассажирок более комфортными», — говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, отмечается, что это только начало, и вскоре перевозчик предложит другие нововведения, чтобы порадовать своих пассажиров.
Авиакомпания не указала причины, по которым решила изменить правила бронирования, но, как отмечает CNN, по всему миру регулярно появляются сообщения о приставаниях к женщинам и детям во время авиаперелетов. Возможно, благодаря новой опции пассажирки будут чувствовать себя в безапасности.
В США любые правонарушения, случившиеся в полете, попадают под юрисдикцию ФБР. Согласно последнему отчету агентства, в 2023 году оно возбудило 96 дел о сексуальных домогательствах во время полетов.
В подавляющем большинстве случаев виновниками оказываются мужчины, а жертвами женщины или дети. ФБР напомнило, что наказанием за это преступление является тюремный срок, а индийский авиаперевозчик, видимо, решил попробовать обезопасить женщин заранее.
Несмотря на то, что авиаперелеты достаточно безопасны, на борту самолета может возникнуть немало проблем и не только со стороны пассажиров. Например, турбулентность — недавно рассказывали о том, что это такое и на каких рейсах чаще всего трясет.
Георгий Мазуркевич