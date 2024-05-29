Что такое турбулентность и на каких рейсах чаще трясет

Недавно самолет Катарских авиалиний, следовавший из Дохи в Дублин, попал в зону жесткой турбулентности, пролетая над Турцией. В результате тряски пострадали 12 пассажиров и членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, хотя в полете некоторые пассажиры «долетали» до потолка.
Пассажирам самолета Сингапурских авиалиний, который попал в зону турбулентности над Мьянмой и начал терять высоту, повезло меньше: 104 человека пострадали, два человека погибли в результате травм от тряски.
Если вы часто летаете, то знаете, что немного потряхивает почти в каждом полете — но от чего зависит сила тряски? И почему это вообще происходит?
Что такое турбулентность?
Турбулентность возникает, когда самолет летит через неспокойный воздух, который активно перемещается из-за разницы в температурах или погодных условий — это и создает толчки. Турбулентность является самой частой причиной травм и несчастных случаев при перелетах.
Где турбулентность возникает чаще всего?
С большей вероятностью «трясет» над высокими горами, океаном, экватором и если самолет влетает в «след» другого самолета. Но чаще всего турбулентность вызывают сильные порывы ветра, и она может возникнуть где угодно, объясняет газете The Guardian доктор Гвидо Карим младший, руководитель авиационной школы при Университете Гриффита в Австралии.
В прошлом Гвидо сам был пилотом, и он утверждает, что турбулентность могут вызвать самые неожиданные факторы — например, лесные пожары. Технологии, позволяющие предсказывать турбулентность, прогрессируют, но до совершенства им далеко.
Бенгальский залив в сезон дождей, воздух над Альпами или Андами — источники очень высокой турбулентности, но иногда можно пролететь весь маршрут и ничего не заметить, отмечает Гвидо.
Кроме того, на потоки воздуха влияют влажность и температура, поэтому, к примеру, если лететь из Лондона в Нью-Йорк, летом скорее всего будет трясти сильнее, чем в декабре.
На каких маршрутах турбулентность самая сильная?
Если верить шведскому сайту Turbli, который собирает информацию от информационных агентств по всему миру, вот самые турбулентные маршруты 2023 года:
- Сантьяго, Чили — Санта Крус, Боливия;
- Алматы, Казахстан — Бишкек, Кыргызстан;
- Ланьчжоу, Китай — Чэнду, Китай;
- Нагоя, Япония — Сендай, Япония;
- Милан, Италия — Женева, Швейцария.
Самые «турбулентные» регионы апреля: Французская Полинезия, Фиджи, Пакистан, Намибия и Уругвай. Юг Тихого океана — самая турбулентная морская зона.
Всего за прошлый год Австралийское бюро транспортной безопасности зафиксировало 3 047 происшествий на коммерческих авиарейсах, из которых 236 были связаны с плохой погодой.
В целом, если верить статистике, частота происшествий растет — число случаев высокой турбулентности увеличилось на 55% с 1979-го по 2020 годы. Ученые считают, что причина в изменении климата.
Основное, что следует делать пассажиру для своей сохранности, это реже расстегивать ремень безопасности и подготовиться к полету, чтобы он прошел максимально комфортно. Как это лучше сделать, рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич