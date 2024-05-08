Женщины чаще мужчин создают настоящие дружеские отношения на работе

В основу данного суждения лег эксперимент, в котором приняли участие 700 выпускников двух упомянутых вузов мужского и женского пола, уже имеющих постоянную работу. В ходе наблюдения было выявлено, что около 75% испытуемых женщин чаще знакомились друг с другом, образуя длительные социальные контакты на рабочем месте. Более того, ученые отметили, что участники (независимо от пола) с активной социальной жизнью чаще занимали высокие должности.