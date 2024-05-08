Женщины чаще мужчин создают настоящие дружеские отношения на работе

Ученые выявили, что женщины вероятнее мужчин могут создавать длительные дружеские отношения с коллегами. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Университетом Нотр-Дам в США и Северо-Западным Университетом.
В основу данного суждения лег эксперимент, в котором приняли участие 700 выпускников двух упомянутых вузов мужского и женского пола, уже имеющих постоянную работу. В ходе наблюдения было выявлено, что около 75% испытуемых женщин чаще знакомились друг с другом, образуя длительные социальные контакты на рабочем месте. Более того, ученые отметили, что участники (независимо от пола) с активной социальной жизнью чаще занимали высокие должности.
Выявленный факт, развенчивающий миф о женском соперничестве, объяснили тем, что женщины, врожденно одаренные чуткостью и выраженным эмоциональным интеллектом, формируют тесные социальные связи с другими женщинами благодаря обмену личной информацией. Тайны и повседневные обсуждения способствуют сплочению, а порой даже мотивируют на создание «кружков по интересам».
Специалисты также заметили, что те, кто заводит дружеские отношения на работе, обычно счастливее и продуктивнее из-за спокойной рабочей атмосферы. О её важности и влиянии отношений с коллегами на психику рассказали в отдельной статье.
Кристина Корчанова