Женщина стала шопоголиком из-за редкой формы лунатизма

Женщина признается, что постоянно накапливает долги. Кроме того, как-то ночью Келли пришло спам-сообщение о том, что якобы правительство помогает финансово оплачивать счета, и она во сне отправила все свои банковские данные и лишилась 317 долларов. Деньги удалось вернуть, но после этого было еще пять попыток обнулить ее счета. В итоге женщине пришлось заблокировать и перевыпустить карты.