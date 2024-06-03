Женщина стала шопоголиком из-за редкой формы лунатизма

42-летняя британка Келли Найпс стала шопоголиком из-за лунатизма. Об этом пишет издание News York Post.
Женщина считает ночь худшим временем суток. В это время она тратит огромные суммы в онлайн-магазинах, а утром даже не помнит об этом.
В 2018 году у Келли диагностировали парасомнию, то есть ненормальное поведение во сне, или лунатизм. Человек в таком состоянии может казаться бодрым, но при этом его мозг частично спит, так что лунатик не отвечает за свои поступки.
Впервые британка столкнулась с лунатизмом в 2006 году после рождения старшего сына: она начала ходить во сне. С появлением еще двоих детей все усугубилось. Так, во время приступов она пила двойную дозу лекарств от диабета, открывала нараспашку двери и окна — в общем, ситуация становилась опасной.
Сначала врачи думали, что к парасомнии привел стресс из-за рождения детей с особенностями развития: у 18-летнего Генри и 9-летнего Джоуи эпилепсия, к тому же последний еще и не слышит; у 8-летней Карсон нет физических проблем, но есть ментальные — трудности с обучением.
Однако шесть лет назад другой врач обнаружил, что у британки обструктивное апноэ — состояние, когда она перестает дышать во сне. Это заставляет ее мозг частично просыпаться и заниматься какими-то делами — например, совершать покупки онлайн. Состояние женщины могло бы улучшить снотворное, но она опасается их принимать: из-за детей ей нужно спать чутко.
Женщина признается, что постоянно накапливает долги. Кроме того, как-то ночью Келли пришло спам-сообщение о том, что якобы правительство помогает финансово оплачивать счета, и она во сне отправила все свои банковские данные и лишилась 317 долларов. Деньги удалось вернуть, но после этого было еще пять попыток обнулить ее счета. В итоге женщине пришлось заблокировать и перевыпустить карты.
Сейчас Келли борется с заболеванием с помощью специального устройства, которое помогает ей правильно дышать во сне, — домашнего СИПАП-аппарата. Проблема в том, что из-за него у нее сводит мышцы лица, и она неосознанно снимает маску.
Однако британка не считает лунатизм своей самой главной проблемой. «По большому счету я просто сосредоточена на своих детях», — говорит Келли.
Ранее ученые выяснили, что лунатизм происходит на конкретном этапе ночного отдыха.
Айгуль Сабитова