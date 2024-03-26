Какие бывают фазы сна?

Первая фаза после периода бодрствования — засыпание. В это время пульс и дыхание становятся медленнее, температура тела снижается, а мышцы расслабляются. Мозг также начинает замедлять свою активность, и человек постепенно переходит из состояния бодрствования в сон. Во время засыпания могут возникать кратковременные пробуждения, которые обычно не сохраняются в памяти. Эта фаза длится от нескольких минут до получаса, после чего наступает легкий или глубокий сон. Засыпание называют «полудремой» — в это время человек может видеть полусонные мечтания или сноподобные галлюцинации.