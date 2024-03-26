Какие бывают фазы сна?

Сон играет важную роль в нашей жизни, влияя на физическое и психическое здоровье. Он состоит из нескольких фаз, каждая из которых характеризуется уникальными процессами и функциями. Знание о фазах сна поможет понять, каким образом организм восстанавливается и обновляется во время ночного отдыха. Об основных этапах сна и их влиянии на наше благополучие и активность в течение дня — в справке aif.ru.
Из каких этапов состоит сон человека?
Первая фаза после периода бодрствования — засыпание. В это время пульс и дыхание становятся медленнее, температура тела снижается, а мышцы расслабляются. Мозг также начинает замедлять свою активность, и человек постепенно переходит из состояния бодрствования в сон. Во время засыпания могут возникать кратковременные пробуждения, которые обычно не сохраняются в памяти. Эта фаза длится от нескольких минут до получаса, после чего наступает легкий или глубокий сон. Засыпание называют «полудремой» — в это время человек может видеть полусонные мечтания или сноподобные галлюцинации.
Вторая фаза после засыпания — неглубокий сон. В эту фазу мозг начинает активизироваться, и мы начинаем видеть сны. Эта фаза обычно занимает от 45% до 55% от общего времени сна. В легком сне сознание отключается, пульс и дыхание остаются стабильными, а мышцы продолжают расслабляться.
Третья фаза сна — медленный сон. Она характеризуется глубоким расслаблением организма. В эту фазу пульс и дыхание становятся еще более медленными, а температура тела может снижаться до минимума. Мышцы полностью расслаблены, и организм начинает активно восстанавливаться. Эта фаза длится около полутора часов.
Глубокий дельта-сон — это четвертая фаза. Именно в это время человеческий организм максимально отдыхает и восстанавливается. Когда спящий проваливается в глубокий сон, разбудить его очень трудно. На этапе глубокого сна дети часто писают в постель, могут присутствовать проявления ходьбы во вне (лунатизма), мучить ночные кошмары.
Пятая и последняя фаза — REM-cон (REM — rapid eye movement (быстрое движение глаз) — прим. ред.). В это время происходят быстрые движения глаз, активность мозга увеличивается до уровня бодствования, а мышцы тела становятся парализованными, за исключением дыхательных и глазных мышц. Именно в этой время человек видит самые яркие и запоминающиеся сновидения. REM-сон является одной из основных фаз сна и повторяется несколько раз в течение ночи (примерно каждые полтора часа), увеличиваясь по длительности к концу ночи. REM-сон играет важную роль в психологическом и эмоциональном восстановлении организма, а также в процессе обучения и запоминания информации.