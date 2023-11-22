Земля получила сообщение с расстояния в 16 миллионов километров

Ученые NASA продемонстрировали ключевую технологию, которая может передавать сообщения с помощью лазера на расстояние почти 16 миллионов километров или 10 миллионов миль. Это примерно в 40 раз дальше, чем расстояние от Луны до Земли, пишет Science Alert.

Традиционно ученые используют радиоволны для связи с космическими кораблями, но более высокие частоты света (например, ближние инфракрасные) обеспечивают увеличение пропускной способности и, следовательно, огромное увеличение скорости передачи данных. Если мы хотим в будущем отправлять видеосообщения высокой четкости на Марс и обратно без значительной задержки, то это именно та технология, которая нам нужна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VsKgYmQS-Kw?si=LQsJIG-w9u5R-oAg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Продемонстрированное специалистами NASA испытание является частью эксперимента федерального агентства по оптической связи в дальнем космосе Deep Space Optical Communications или DSOC. Линии связи дали название «первый свет» (first light). В обычной жизни мы используем аналогичную технологию, встроенную в оптические волокна. Здесь же она была адаптирована для использования в бескрайнем космосе.

Поскольку это инфракрасный свет, инженеры могут легко передавать его волны в лазерной форме. Это не заставит свет двигаться быстрее, но сделает его более четким и ограничит его луч узким каналом.

Для этого требуется гораздо меньше энергии, чем для рассеяния радиоволн, и его труднее перехватить. Однако эта задача требует больших усилий: биты данных кодируются в фотонах, излучаемых лазером, что требует ряда мощных инструментов.

Другая проблема заключается в том, что система должна адаптировать свою конфигурацию позиционирования в режиме реального времени. В этом последнем тесте лазерным фотонам потребовалось около 50 секунд, чтобы добраться от космического корабля до телескопа. Лазерный приемопередатчик, осуществивший соединение, находится на борту космического аппарата «Психея», который сейчас направляется к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Он установил контакт с телескопом Хейла в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Планируется, что аппарат пролетит вокруг Марса, и поэтому важно проверить его способность «коммуницировать» с Землей. Это очень кстати, поскольку недавно ученый заявил, что красная планета может стать вторым домом для человечества.

Олеся Маевская