Марс про запас: Учёный заявил, что красная планета может стать вторым домом для человечества

«Есть довольно пессимистичная теория о том, что цивилизация рано или поздно погибает в силу естественных причин или в силу законов собственного развития. А раз цивилизация может себя уничтожить, то, может быть, нам стоит найти какой-то запасной аэродром? В качестве такого “аэродрома” и предлагается Марс», — рассказал учёный в беседе с NEWS.ru.

Эйсмонт напомнил о последних исследованиях, которые показали, что когда-то красная планета обладала нормальной атмосферой и необходимыми для появления жизни условиями. Но вот причины, по которым они пропали, пока остаются тайной. Вполне возможно, что когда-нибудь такое может произойти и на Земле. И именно поэтому так важно тщательно изучить Марс, резюмировал собеседник издания.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники американской космической компании SpaceX получили свыше 600 травм на производстве за девять лет. Причиной тому то, что её руководитель Илон Маск хочет поскорее отправить экипаж на Марс, устанавливая нереальные сроки и игнорируя нормы безопасности на предприятии.