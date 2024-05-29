Из Ростова-на-Дону запустили регулярные автобусные рейсы в Стамбул

С 21 мая из Ростова-на-Дону запустили регулярный автобусный рейс в Стамбул. Об этом сообщил Главный автовокзал Ростова-на-Дону на своей странице «ВКонтакте»(1). Ранее туры в этом направлении уже существовали, но они не были регулярными.
Свой маршрут автобус начинает с главного автовокзала Ростова-на-Дону по вторникам и пятницам. Билет в одну сторону выйдет в 8 560 рублей, а время в пути составит 39,5 часа. Маршрут проходит через Грузию. Виза для посещения транзитных стран не нужна. Рейсы из Стамбула в Ростов-на-Дону будут выполняться по понедельникам и субботам.
В пути пассажирам обещают бесплатный доступ в интернет, возможность выпить кофе или чай, а также перекусить сладостями. Кресла в автобусе — откидные, с увеличенным пространством. А для еще большего комфорта в салоне установлены кондиционеры.
Автор: Елизавета Чеботарева
Список источников:
1. Страница «ВКонтакте» Главного автовокзала Ростова-на-Дону. URL:
https://vk.com/donavto_ru?w=wall-147006660_2202