Из Ростова-на-Дону запустили регулярные автобусные рейсы в Стамбул

Свой маршрут автобус начинает с главного автовокзала Ростова-на-Дону по вторникам и пятницам. Билет в одну сторону выйдет в 8 560 рублей, а время в пути составит 39,5 часа. Маршрут проходит через Грузию. Виза для посещения транзитных стран не нужна. Рейсы из Стамбула в Ростов-на-Дону будут выполняться по понедельникам и субботам.