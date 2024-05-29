Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростова-на-Дону запустили регулярные автобусные рейсы в Стамбул

Теперь добраться до популярного турецкого города можно за 39,5 часов — по вторникам и пятницами.

Источник: Автовокзал Ростова-на-Дону

С 21 мая из Ростова-на-Дону запустили регулярный автобусный рейс в Стамбул. Об этом сообщил Главный автовокзал Ростова-на-Дону на своей странице «ВКонтакте»(1). Ранее туры в этом направлении уже существовали, но они не были регулярными.

Новость

Свой маршрут автобус начинает с главного автовокзала Ростова-на-Дону по вторникам и пятницам. Билет в одну сторону выйдет в 8 560 рублей, а время в пути составит 39,5 часа. Маршрут проходит через Грузию. Виза для посещения транзитных стран не нужна. Рейсы из Стамбула в Ростов-на-Дону будут выполняться по понедельникам и субботам.

В пути пассажирам обещают бесплатный доступ в интернет, возможность выпить кофе или чай, а также перекусить сладостями. Кресла в автобусе — откидные, с увеличенным пространством. А для еще большего комфорта в салоне установлены кондиционеры.

Автор: Елизавета Чеботарева

Список источников:

1. Страница «ВКонтакте» Главного автовокзала Ростова-на-Дону. URL:

https://vk.com/donavto_ru?w=wall-147006660_2202