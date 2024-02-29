Запах спелых фруктов может остановить рост раковых клеток

Новое исследование, опубликованное в журнале eLife сотрудниками Калифорнийского университета, показало, что запахи (например, исходящие от созревающих фруктов или ферментированных продуктов) могут привести к изменениям в экспрессии генов внутри клеток далеко за пределами носа. Полученные результаты заставили ученых задуматься, может ли эта особенность быть применима к лекарствам от рака и нейродегенеративных заболеваний.
Команда подвергла плодовых мух (Melanogaster) и мышей воздействию различных доз паров диацетила в течение 5 дней. Диацетил — летучее органическое соединение, выделяемое дрожжами при брожении фруктов. Исторически он использовался для придания «маслянистого аромата» продуктам (например, попкорну) и иногда добавлялся в электронные сигареты. Диацетил также является побочным продуктом пивоварения.
Команда обнаружила, что в выращенных в лаборатории клетках человека диацетил может действовать как ингибитор деацетилазы гистонов (HDAC), ферментов, которые помогают более плотно обертывать ДНК, и гены при этом экспрессируются быстрее. Такая реакция вызвала значительные изменения в геноме у подопытных животных, в том числе в легких мышей, усиках мух и клетках мозга животных.
В последующих экспериментах исследователи обнаружили, что пары диацетила останавливают рост клеток нейробластомы в человеческих клетках из чашки Петри. Воздействие также замедлило прогрессирование нейродегенерации в модели болезни Хантингтона у мух. Однако пока что ученым неизвестно, как запахи вызывают эпигенетические изменения в клетках, находящихся далеко от носа.
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Олеся Маевская