Запах спелых фруктов может остановить рост раковых клеток

Команда обнаружила, что в выращенных в лаборатории клетках человека диацетил может действовать как ингибитор деацетилазы гистонов (HDAC), ферментов, которые помогают более плотно обертывать ДНК, и гены при этом экспрессируются быстрее. Такая реакция вызвала значительные изменения в геноме у подопытных животных, в том числе в легких мышей, усиках мух и клетках мозга животных.