Запах напомнил. Врач рассказала, как эфирные масла помогают лечить деменцию

Наверняка, каждый из нас в жизни сталкивался с удивительной способностью запахов возвращать нас в прошлое и заставлять испытывать те же эмоции, что и когда-то. Запах свежеиспеченной ватрушки остро напоминает нам о детстве и бабушке, а едва заслышав аромат духов, которыми много лет назад пользовались мы сами или наши возлюбленные, мы словно уносимся на машине времени в прошлое, и вновь переживаем те чувства, что, казалось, исчезли навсегда. Эту волшебную способность ароматов решили приручить ученые, и даже смогли извлечь из нее практическую пользу.