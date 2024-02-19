Запах напомнил. Врач рассказала, как эфирные масла помогают лечить деменцию

О том, что что эфирные масла мелиссы, лаванды, шалфея, розмарина действуют на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера аналогично лекарству: они способны снять тревогу, успокоить и даже улучшить когнитивные способности, aif.ru рассказала профессор двух университетов — австралийского Ла Тробе (LTU) и российского Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России — Снежана Агатонович-Куштрин.
Наверняка, каждый из нас в жизни сталкивался с удивительной способностью запахов возвращать нас в прошлое и заставлять испытывать те же эмоции, что и когда-то. Запах свежеиспеченной ватрушки остро напоминает нам о детстве и бабушке, а едва заслышав аромат духов, которыми много лет назад пользовались мы сами или наши возлюбленные, мы словно уносимся на машине времени в прошлое, и вновь переживаем те чувства, что, казалось, исчезли навсегда. Эту волшебную способность ароматов решили приручить ученые, и даже смогли извлечь из нее практическую пользу.
Мята вместо препарата?
Профессор Агатонович-Куштрин представила исследование о влиянии эфирных масел на пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Работа была опубликована в иностранном научном журнале Discover. В ней говорится, что травы семейства Lamiaceae или Labiatae (яснотковые или губоцветные) помогают бороться с деменцией и в будущем, после клинических испытаний, могут встать на одну полку с аптечными фармацевтическими препаратами.
По одной из версий ученых, это нейродегенеративное заболевание развивается из-за недостатка в головном мозге ацетилхолина, который играет важную роль в процессах памяти и обучения. И это ценное вещество может разрушаться ферментом ацетилхолинэстеразой. Поэтому врачи применяют для лечения препараты, которые блокируют этот фермент — например, лекарство донепезил.
На что способны терпеноиды
Эфирные масла, в свою очередь, содержат терпены и терпеноиды — природные органические соединения, которые через нос или кожу могут встраиваться в кровоток и проходить через гематоэнцефалический барьер. Они ингибируют (подавляют) ацетилхолинэстеразу, вследствие чего повышается содержание ацетилхолина в головном мозге. «Таким образом, ароматерапия с эфирными маслами семейства яснотковых замедляет развитие когнитивных нарушений, и улучшает качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера и с деменцией», — отмечает Агатонович-Куштрин. Положительный результат исследования был получен в исследованиях in vitro и in vivo. Работа еще продолжается, но результаты уже оказались многообещающими. Сейчас можно с уверенностью сказать, что некоторым пациентам удалось помочь, они испытывали облегчение от ароматерапии.
Сейчас поиском эфирных масел, полезных при деменции, занимаются научные школы разных стран. Хорошие результаты показала ароматерапия с использованием эфирных масел лаванды, лимона, апельсина, ферульника (Ferulago angulata), эвкалипта и кипариса.
Снежана Агатонович-Куштрин ведет подобные исследования уже много лет. Согласно ее данным, терпеноиды способны взаимодействовать с различными рецепторами головного мозга, например, гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) и рецепторами серотонина, и снижать выработку кортизола. Это помогает больным успокоиться, уменьшает нервное напряжение, облегчает тревогу, и улучшает настроение. Поэтому эти эфирные масла обладают еще и выраженным профилактическим действием, ведь известно, что депрессия и хронические стрессы могут существенно повышать риск развития деменции и болезни Альцгеймера в будущем.