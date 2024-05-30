Законно ли не пускать ребенка в детский сад за опоздание?

Она рассказала, что нарушение режима посещения образовательного учреждения — это не основание, по которому ребенка могут туда не пустить, это незаконно. Отказ родителям в приеме сына или дочери в детский сад — нарушение их прав на организацию пребывания и воспитания детей дошкольного возраста.