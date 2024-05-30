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Законно ли не пускать ребенка в детский сад за опоздание?

И что делать, если с ним так поступили.

Источник: Reuters

Имеет ли воспитатель право не пускать ребенка в детский сад за опоздание? На этот вопрос «Мелу» ответила юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР Ольга Иванова.

Она рассказала, что нарушение режима посещения образовательного учреждения — это не основание, по которому ребенка могут туда не пустить, это незаконно. Отказ родителям в приеме сына или дочери в детский сад — нарушение их прав на организацию пребывания и воспитания детей дошкольного возраста.

Соответственно, если воспитатель не пустил ребенка, то его действия незаконны. Они нарушают еще и права несовершеннолетнего, предусмотренные законодательством об образовании.

Если ребенка не пустили в детский сад за опоздание, его родители могут обратиться с жалобой к заведующему образовательным учреждением или в департамент образования по месту жительства.

Ранее эксперт рассказала, что нужно знать о правах матерей.

Айгуль Сабитова