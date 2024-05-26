Все — в семью! Эксперт рассказала, что нужно знать о правах матерей

Также по инициативе работодателя беременную женщину нельзя уволить. Даже за прогул. И даже ели она в момент увольнения не знала о беременности, или не сказала о ней работодателю. Более того, если стороны по соглашению сторон расторгли трудовой договор, но потом женщина узнала, что была беременна на дату расторжения, она может потребовать аннулировать соглашение о расторжении трудового договора, и суд встанет на ее сторону.