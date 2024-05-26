Все — в семью! Эксперт рассказала, что нужно знать о правах матерей

Решение стать мамой накладывает на женщину много новых обязанностей, ведь она принимает на себя ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и образование ребенка. Учитывая колоссальный объем этой части материнства, важно, чтобы женщина могла воспользоваться своими правами и возможностями, которые ей предоставлены государством. Какими именно, aif.ru рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов Елена Финогенова.
Все юридические материнские права можно разделить на две большие группы: одни предоставляются до, а другие после рождения ребенка. И те, и другие подразделяются на федеральные и региональные.
Деньги не будут лишними
Мать имеет права на получение материальной помощи и социальные гарантии.
Пособие по беременности и родам. Его платит Социальный фонд (СФР) на основании электронного больничного, который врач направляет в фонд, а фонд — непосредственно работодателю, чтобы тот предоставил документы для расчета. Далее сотрудники фонда в течение 10 рабочих дней рассчитывают размер пособия и направляют его получателю.
Выплачивается пособие за весь период отпуска, а размер зависит от оснований получения. Например, если женщина училась по очной форме, то размер пособия зависит от размера стипендии, если работала, то от размера среднего заработка, на который начислялись страховые взносы.
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Уже почти полтора года, с 1 января 2023 государство платит единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Оно заменяет собой 4 вида пособия, а его размер зависит от финансового состояния конкретной семьи, и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного взрослого или ребенка.
Это пособие заменяет собой ежемесячное пособие беременным, которые встают на учет на раннем сроке, пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет (в отношение рожденных или усыновлениях детей) а также ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.
Семьи с детьми, рождёнными до 31 декабря 2022 г. включительно, могут или оформить единое пособие или продолжать получать прежние пособия до достижения ребеноком з-х летнего возраста. Единое пособие также назначает Социальный фонд.
Единовременное пособие при рождении ребенка. Его назначается СФР на основании сведений из единого реестра ЗАГС. Никаких заявлений для получения этого пособия подавать не нужно. Всю информацию о родителях Социальный фонд получит сам. Право на получение этого пособия имеют оба родителя, но приоритет у мамы ребенка.
С момента поступления в органы ЗАГС данных о рождении ребенка, в течение 10 дней СФР выплатит единовременное пособие маме. Его фиксированный размер с 01.02.2024 года составляет 24 604,30 ₽, но в исключительных случаях он может меняться. Например, жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, оно выплачивается в размере до 38 963,47 рубля.
Суд на стороне матери
Важную часть прав матерей занимают трудовые гарантии.
Например, работодатель не вправе отказать женщине в приеме на работу по причине того, что она беременна. За это могут привлечь к уголовной ответственности в виде штрафа или обязательных работ. К таким же последствиям приведет необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, у которой есть ребенок в возрасте до 3-х лет.
Также по инициативе работодателя беременную женщину нельзя уволить. Даже за прогул. И даже ели она в момент увольнения не знала о беременности, или не сказала о ней работодателю. Более того, если стороны по соглашению сторон расторгли трудовой договор, но потом женщина узнала, что была беременна на дату расторжения, она может потребовать аннулировать соглашение о расторжении трудового договора, и суд встанет на ее сторону.
Для женщины, имеющей ребенка в возрасте до 1,5 лет, нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Также она имеет право на дополнительные перерывы для кормления (30 минут каждые 3 часа). Это время может быть присоединено к обеденному перерыву, либо женщина может его использовать до начала работы или в конце рабочего дня. Проще говоря, она может начать работу позже или закончить пораньше.
Мать ребенка до 3-х лет имеет право на отпуск по уходу за ним (в течение 3-х лет рабочее место за ней сохраняется).В это же время женщина может работать на дому или выйти на неполный рабочий день с сохранением права на пособие.
Кто в капиталисты?
Отдельным блоком следует выделить право на получение материнского капитала. Оно возникает с момента рождения ребенка и при условии, что и у ребенка, и у родителей -гражданство РФ. Срок действия программы — до 31.12.2026 года.. Но на днях Премьер Министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что эта программа будет продлена до 2030 года.
Участвовать в этой программе могут женщины, которые:
- после 2007 года родили или усыновили второго и последующих детей;
- родили или усыновили первого ребенка с начала 2020 года;
- отцы, если мать ребенка потеряла права на маткапитал, либо умерла, а также если мужчина — единственный усыновитель первого ребенка с января 2020 года или последующих детей с января 2007 года.
В особых случаях дети тоже могут получить права на маткапитал. К этой категории относятся несовершеннолетние дети (либо студенты-очники до 23 лет), родители или усыновители которых лишились прав на маткапитал.
Если родители были лишены родительских прав, либо в их отношении было отменено усыновление, то право на получение маткапитала они теряют. Не выплатят этих денег и тем мамам, которые воспитывают своих пасынков или падчериц.
В ряде регионов дополнительно выплачивается региональный материнский капитал. Узнать о такой возможности можно в региональном отделении Социального фонда.
Получить материнский капитал можно через МФЦ или Социальный фонд, подав пакет документов: заявление, копию паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении всех детей или свидетельства об усыновлении, подтверждение гражданства ребенка. После положительного решения сертификат придет в личный кабинет госуслуг или на сайте СФР.
С февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго сумма возрастет до 834 тысячи. Если семья получила маткапитал при рождении первого ребенка, то на второго ребенка дополнительно получит 202,6 тысячи руб.
На что можно потратить?
Основная статья расходов маткапитала — это улучшение жилищных условий, в том числе его можно использовать в виде погашения целевых займов и кредитов, взятых на приобретение жилья.
Следующей по частоте статьей расходов будут траты на образование детям. За ними следуют ежемесячные выплаты за счет маткапитала на второго ребенка. Еще маткапитал можно использовать для увеличения будущей пенсии и на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.
При этом не обязательно тратить всю сумму на что-то одно. Можно разделить средства маткапитала и, например, часть использовать на образование, а часть на ежемесячные выплаты.
По общему правилу маткапитал можно использовать, когда ребенку исполнится 3 года, но есть исключения.
Также можно досрочно потратить средства на оплату дошкольного образования, на периодические выплаты на детей до 3-х лет и на товары для детей-инвалидов.
Важно знать, что на сертификат нельзя купить земельный участок, а дом, который покупается за счет маткапитала, должен быть жилым. Новшеством является то, что маткапитал можно потратить на реконструкцию жилого дома или пристройки, которая послужила увеличению жилой площади самого дома.