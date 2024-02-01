Загрязнение Красной планеты: на Марсе скопились тонны мусора

В связи с полученными данными доктор Джеймс Блейк, исследователь космического мусора из Уорикского университета, считает, что будущие миссии на Марс должны проходить с использованием космических аппаратов, которые не сбрасывают отработанные компоненты на поверхность планеты или могут вернуть их на Землю. Также следует разработать аппараты, которые смогут собирать мусор с Марса. Однако, по словам ученого, даже при наличии современных технологий это произойдет не раньше, чем через несколько десятилетий.