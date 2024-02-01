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Загрязнение Красной планеты: на Марсе скопились тонны мусора

Его вес приравнивается к весу взрослого африканского слона.
Источник: NASA

Профессор аэрокосмической инженерии в Университете Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что на Марсе за последние 53 года скопилось более 7 тонн мусора. Об этом пишет Daily Mail.

Этот мусор включает в себя обломки металлического посадочного оборудования, теплозащитные экраны, использованные парашюты, обрезанные лопасти несущего винта, сверла и даже тканевую сетку. Ученый также подсчитал, что сейчас на Марсе находится еще две тонны действующих на данный момент аппаратов, которые в будущем могут пополнить свалку.

В связи с полученными данными доктор Джеймс Блейк, исследователь космического мусора из Уорикского университета, считает, что будущие миссии на Марс должны проходить с использованием космических аппаратов, которые не сбрасывают отработанные компоненты на поверхность планеты или могут вернуть их на Землю. Также следует разработать аппараты, которые смогут собирать мусор с Марса. Однако, по словам ученого, даже при наличии современных технологий это произойдет не раньше, чем через несколько десятилетий.

«Если и когда люди мигрируют на Марс, обломки будут погребены в пыли», — добавил Блейк. В таком случае будущие поколения будут рассматривать мусор как исторические артефакты, которые расскажут, как человек осваивал Красную планету.

Ранее на Марсе нашли достаточно льда, чтобы покрыть всю планету океаном.

Анна Морозова