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02:08 (мск), источник: Газета.Ру

На Марсе нашли достаточно льда, чтобы покрыть всю планету океаном

Орбитальный аппарат «Марс-экспресс» Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружил на Марсе достаточно льда, чтобы покрыть всю красную планету неглубоким океаном в случае его таяния. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

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Источник: РИА "Новости"

Хотя следы водяного льда находили на Марсе и раньше, последнее открытие «Марс-экспресс» стало крупнейшим. Как показал анализ радиолокационных сигналов, ледяные отложения находятся вблизи экватора планеты и простираются на глубину 3,5 километра. Они скрыты под коркой затвердевшего пепла и пыли толщиной в сотни метров. Марсианский лед не выглядит как единая и чистая глыба — он расположен слоями и сильно загрязнен пылью.

По оценкам ученых, при растоплении ледяных залежей Марс будет покрыт сплошным слоем воды глубиной от 1,5 до 2,7 метра. В настоящее время доступ к подземным ледникам марсианского экватора представляется затруднительным для будущих миссий с Земли.

Специалисты считают, что существование льда могло быть результатом блуждания оси Марса. Считается, что на протяжении всей истории красной планеты осевой наклон полюсов планеты менялся довольно хаотично. В настоящее время полюса Марса наклонены к эклиптике (плоскости обращения вокруг Солнца) на 25 градусов (по сравнению с Землей, наклон которой составляет 23 градуса), но в прошлом этот угол мог варьироваться от 10 градусов до 60 градусов.

В периоды сильного наклона, когда полюса направлены ближе к Солнцу, чем к экватору, на поверхности экватора может образовываться водяной лед в больших количествах. Затем этот лед мог быть погребен под пеплом и пылью и оставаться там по сей день.

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