Зафиксирован первый вид рыбы, вымершей из-за человека

Явские скаты (Urolophus javanicus) стали первыми морскими рыбами, которых Международный союз охраны природы официально объявил вымершими из-за деятельности человека. Как пишет Science Alert, это шокирующая новость, поскольку на данный момент около 20% видов пресноводных рыб находится под угрозой исчезновения по той же причине и из-за климатических изменений.

«Пресноводные рыбы составляют более половины известных в мире видов, и это непостижимое разнообразие, учитывая, что они составляют лишь 1% водной среды обитания, — говорит Кэти Хьюз, сопредседатель группы специалистов по пресноводным рыбам МСОП. — Они жизненно важны для устойчивости экосистем и миллиардов людей, которые зарабатывают рыболовством и для которых этот промысел — единственный способ накормить свои семьи».

Urolophus javanicus был известен только по одной особи размером с тарелку, пойманной у берегов Джакарты (Индонезия) в 1862 году. С тех пор эта редкая рыба больше не попадалась биологам.

Ученые отметили, что северное побережье острова Ява, где обитали скаты, крайне сильно индустриализировано, что напрямую поспособствовало их вымиранию.

Борцы за права животных по всему миру стараются помочь в ситуации. Ранее стало известно, что мексиканские экологи запустили кампанию по спасению аксолотля.

Олеся Маевская