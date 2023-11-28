Мексиканские экологи начали кампанию по спасению аксолотля

Экологи из Национального автономного университета Мексики возобновили кампанию по сбору средств в поддержку мероприятий усилий по сохранению аксолотлей — местного, находящегося под угрозой исчезновения рыбоподобного вида саламандры. Акция «Adoptaxolotl» предполагает, что любой желающий может отправить 600 песо (чуть более 3100 рублей), чтобы на месяц обеспечить одну особь всем необходимым.

«Виртуальное усыновление» аксолотля сопровождается постоянным обновлением статуса о состоянии его здоровья. За отдельную сумму можно купить ужин для животного, пишет The Guardian. Ученые сообщают, что меньше, чем за два десятилетия, численность популяции сократилась на 99,5%.

Прошлогодняя кампания Adoptaxolotl собрала чуть более 450 тысяч песо (2,3 миллиона рублей), которые пошли на экспериментальную программу разведения в неволе и восстановления среды обитания в древних ацтекских каналах Сочимилько (южного района Мехико). Однако организаторы акции утверждают, что и этого недостаточно: масштабный мониторинг всех рек района — дорогостоящая и трудоемкая задача.

Несмотря на недавний рост популярности этого существа, почти все 18 видов аксолотлей в Мексике остаются под угрозой исчезновения. Эти животные стали культурной иконой страны благодаря своей уникальной внешности и сверхъестественной способности отращивать конечности. Ученые в лабораториях по всему миру считают, что эта целебная сила может содержать секрет восстановления тканей и даже выздоровления после рака.

Многие известные нам сейчас животные находятся на грани исчезновения и могут быть стерты с лица Земли. Недавно мы рассказали о нескольких из них.

Олеся Маевская