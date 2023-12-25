Зачем людям зубы мудрости

Зубы мудрости — это третий набор коренных зубов, расположенных в самой задней части рта. Они выглядят так же, как первый и второй, но иногда могут быть немного меньше. Свое название они получили из-за времени «появления»: обычно они прорезываются у пациентов в возрасте от 17 до 25 лет.

И хотя они растут не у всех и не у всех появляются все четыре зуба мудрости, справедливо задаться вопросом, зачем они вовсе нам нужны. Ариадна Летра, профессор стоматологии, и Сет М. Вайнберг, профессор черепно-лицевых наук и генетики человека Питтсбургского университета в статье для The Conversation отвечают на этот вопрос.

Начнем со связи с предками. Зубы мудрости есть у приматов (обезьян, горилл и шимпанзе), а всего несколько миллионов лет назад у ранних предков человека челюсти и зубы были намного больше. Например, вымерший вид австралопитека под названием Australopithecus afarensis (афарский австралопитек) жил примерно 3−4 миллиона лет назад и обладал большими коренными зубами с толстой эмалью.

Ученые считают, что это была необходимость: более крепкие челюсти и зубы могли пережевывать сырое мясо и растения — нынешняя пища намного мягче. Потому в результате эволюции челюсти современного человека стали меньше, а лица стали более плоскими, поскольку большие зубы больше не выпирают. Потому зубы мудрости являются, скорее, эволюционными пережитками.

При этом около 25% людей на сегодняшний день не имеют и одного подобного зуба. Ученые не уверены, в чем причина такого природного дисбаланса, но полагают, что все дело в наследственности. Если же они прорезались, не стоит их сразу удалять: здоровые и правильно расположенные зубы мудрости можно воспринимать как полноценную часть челюсти.

Недавно стоматолог перечислил показания к удалению зубов мудрости.

Олеся Маевская