Стоматолог перечислил показания к удалению зубов мудрости

«Есть ряд показаний к удалению зубов мудрости. Например, когда зуб мудрости разрушился и болит или его лечение прошло неудачно. Либо “восьмерка” только прорезывается, а мы уже понимаем, что ровно она не вырастет», — написал специалист.

Галяс призвал также удалять зубы мудрости во время работы над прикусом, это поможет освободить место для смещения других зубов. Такое решение по показаниям может принять врач-ортодонт, когда он составляет схему ортодонтического или ортопедического лечения.