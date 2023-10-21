21:47 (мск), источник: Мослента

Стоматолог перечислил показания к удалению зубов мудрости

Показания к удалению зубов мудрости перечислил в Telegram-канале «Зубной канал» стоматолог-хирург Виктор Галяс. Он посоветовал удалять «восьмерки» для исправления неправильного прикуса.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть ряд показаний к удалению зубов мудрости. Например, когда зуб мудрости разрушился и болит или его лечение прошло неудачно. Либо “восьмерка” только прорезывается, а мы уже понимаем, что ровно она не вырастет», — написал специалист.

Галяс призвал также удалять зубы мудрости во время работы над прикусом, это поможет освободить место для смещения других зубов. Такое решение по показаниям может принять врач-ортодонт, когда он составляет схему ортодонтического или ортопедического лечения.

Ранее стоматолог перечислил противопоказания к отбеливанию зубов.

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